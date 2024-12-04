Елена Зеленская в неожиданном образе выступила на национальном форуме

Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный форум по правам людей с инвалидностью. Для мероприятия супруга президента Владимира Зеленского выбрала стильный образ в трендовых цветах.

Фотографиями с форума и его результатами первая леди поделилась на своей официальной странице в Instagram .

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На Национальном форуме прав людей с инвалидностью первая леди появилась в брючном костюме в трендовом цвете бургунди, который смело объединила с рубашкой черного цвета.

В этот раз Зеленская обошлась без украшений и брошей, которыми любит дополнять свои аутфиты.

Елена Зеленская на национальном форуме. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В ходе мероприятия супруга президента подняла важные темы, которые помогут Украине приблизиться к европейским стандартам поддержки людей с инвалидностью.

По словам первой леди, 41% украинцев считают, что их громады не готовы к внедрению программ поддержанного проживания. Также большинство уверены, что для этого не хватает финансирования. Однако, как отмечает Зеленская, Кабмин уже приступил к финансированию программы.

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Напомню, что равные возможности для всех — условие для вступления в ЕС. А еще это просто человечно и правильно. А именно человечность Украина сейчас защищает. Мы не можем допустить, чтобы наши раненые защитники и защитницы попадали в интернатные учреждения. Мы не можем закрывать глаза на то, что взрослые люди с инвалидностью живут за заборами, в полном одиночестве. Все, что происходит в стране, касается всех. Нам здесь жить, чего бы там ни хотело государство-террорист, независимо от диагнозов, травм и испытаний. И жить счастливо", — сказала Елена Зеленская.

Ранее первая леди рассказала, как война повлияла на здоровье Владимира Зеленского.

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