Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В трендовом бургунди — Зеленская посетила национальный форум arrow

В трендовом бургунди — Зеленская посетила национальный форум

4 декабря 2024 14:30
Мария Покровская - Редактор
Елена Зеленская в неожиданном образе выступила на национальном форуме
Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Мария Покровская - Редактор

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный форум по правам людей с инвалидностью. Для мероприятия супруга президента Владимира Зеленского выбрала стильный образ в трендовых цветах.

Фотографиями с форума и его результатами первая леди поделилась на своей официальной странице в Instagram .

Читайте также:

Елена Зеленская выступила на национальном форуме

На Национальном форуме прав людей с инвалидностью первая леди появилась в брючном костюме в трендовом цвете бургунди, который смело объединила с рубашкой черного цвета.

В этот раз Зеленская обошлась без украшений и брошей, которыми любит дополнять свои аутфиты.

Елена Зеленская на национальном форуме
Елена Зеленская на национальном форуме. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В ходе мероприятия супруга президента подняла важные темы, которые помогут Украине приблизиться к европейским стандартам поддержки людей с инвалидностью.

По словам первой леди, 41% украинцев считают, что их громады не готовы к внедрению программ поддержанного проживания. Также большинство уверены, что для этого не хватает финансирования. Однако, как отмечает Зеленская, Кабмин уже приступил к финансированию программы.

Первая леди Елена Зеленская
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Напомню, что равные возможности для всех — условие для вступления в ЕС. А еще это просто человечно и правильно. А именно человечность Украина сейчас защищает. Мы не можем допустить, чтобы наши раненые защитники и защитницы попадали в интернатные учреждения. Мы не можем закрывать глаза на то, что взрослые люди с инвалидностью живут за заборами, в полном одиночестве. Все, что происходит в стране, касается всех. Нам здесь жить, чего бы там ни хотело государство-террорист, независимо от диагнозов, травм и испытаний. И жить счастливо", — сказала Елена Зеленская.

Ранее первая леди рассказала, как война повлияла на здоровье Владимира Зеленского.

Также мы писали, что итальянский журналист шокировал своими вопросами супруге президента Украины.

Елена Зеленская инвалидность образ стиль форум

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:56 В ГТС сообщили, когда прекратят транзит газа России через Украину

Новость с фото

15:44 ПриватБанк обвинили в раскрытии банковской тайны — детали

15:43 Повезет не всем — кто останется без 13-й зарплаты в 2024 году

15:39 Сибига ответил, почему Украина не настаивает на вступлении в НАТО

15:35 Военный сбор — как снизятся зарплаты украинцев в декабре

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

15:33 Легенда украинского спорта Сергей Бубка отмечает 61-летие

15:29 Новый год в Одессе — как будет праздновать город

15:25 Мужчина с болезнями стал годным на ВВК — как действовать дальше

15:21 Синоптики сообщили об опасной погоде во Львовской области

15:14 У Трампа есть три стратегии завершения войны в Украине, — Reuters

15:56 В ГТС сообщили, когда прекратят транзит газа России через Украину

Новость с фото

15:44 ПриватБанк обвинили в раскрытии банковской тайны — детали

15:43 Повезет не всем — кто останется без 13-й зарплаты в 2024 году

15:39 Сибига ответил, почему Украина не настаивает на вступлении в НАТО

15:35 Военный сбор — как снизятся зарплаты украинцев в декабре

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

15:33 Легенда украинского спорта Сергей Бубка отмечает 61-летие

15:29 Новый год в Одессе — как будет праздновать город

15:25 Мужчина с болезнями стал годным на ВВК — как действовать дальше

15:21 Синоптики сообщили об опасной погоде во Львовской области

15:14 У Трампа есть три стратегии завершения войны в Украине, — Reuters

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету