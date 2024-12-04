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У трендовому бургунді — Зеленська відвідала національний форум

4 грудня 2024 14:30
Марія Покровська - Редактор
Олена Зеленська у неочікуваному образі виступила на національному форумі
Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Марія Покровська - Редактор

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Національний форум прав людей з інвалідністю. Для заходу дружина президента Володимира Зеленського обрала стильний образ у трендових кольорах.

Світлинами з форуму та його результатами перша леді поділилася на своїй офіційній сторінці в Instagram

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На Національному форумі прав людей з інвалідністю перша леді з'явилася у штанному костюмі у трендовому кольорі бургунді, який сміливо поєднала із сорочкою чорного кольору.

Цього разу Зеленська обійшлася без прикрас та брошок, якими полюбляє доповнювати свої аутфіти.

Олена Зеленська на національному форумі
Олена Зеленська на національному форумі. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Під час заходу дружина президента підняла важливі теми, які допоможуть Україні наблизитися до європейських стандартів підтримки людей із інвалідністю.

За словами першої леді, 41% українців вважають, що їхні громади не готові до впровадження програм підтриманого проживання. Також більшість впевнені, що для цього бракує фінансування. Однак, як наголошує Зеленська, Кабмін вже почав фінансування програми.

Перша леді Олена Зеленська
Перша леді України Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Нагадаю, що рівні можливості для всіх — умова для вступу в ЄС. А ще це просто людяно та правильно. А саме людяність Україна нині обороняє. Ми не можемо допустити, щоб наші поранені захисники та захисниці потрапляли до інтернатних закладів. Ми не можемо заплющувати очі на те, що дорослі люди з інвалідністю живуть за парканами, у повній самотності. Все, що відбувається в країні, стосується всіх. Нам тут жити, хоч би чого там хотіла держава-терорист, незалежно від діагнозів, травм і випробувань. І жити щасливо", — сказала Олена Зеленська.

Раніше перша леді розповіла, як війна вплинула на здоров'я Володимира Зеленського.

Також ми писали, що італійський журналіст шокував своїми запитаннями до дружини президента України.

Олена Зеленська інвалідність образ стиль форум

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