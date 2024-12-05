Тина Кароль примерила платье-жакет.

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками новыми кадрами. Звезда предстала в образе деловой леди.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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На новых фото звезда позировала перед камерой в приталенном платье-жакете черного цвета. Наряд идеально подчеркнул ее стройную фигуру и бюст. Звезда дополнила свой образ тоненькими золотыми кольцами и стильным украшением на шее.

Кароль подчеркнула скулы легким румянцем и контуром, и накрасила губы помадой. Волосы звезды были уложены в легкие волны.

"Твоя уверенность и женственность — это твоя сила", — подписала кадры исполнительница.

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль в стильном платье. Фото: instagram.com/tina_karol

Поклонники в восторге от образа звезды. Подписчики восхищаются изысканным стилем Тины.

"Вы эталон красоты и женственности".

"Тиночка, вы всегда излучаете невероятную красоту и энергию как на последнем фото!"

"Вау, вы очень роскошно выглядите".

Комментарии под постом Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, недавно Тина Кароль на одном из своих концертов публично высмеяла Лободу. А также мы сообщали, что Тина Кароль отреагировала на слухи о новом романе.