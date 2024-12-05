Тина Кароль примерила платье-жакет.

В жакете и золоте — Тина Кароль примерила образ деловой леди
Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками новыми кадрами. Звезда предстала в образе деловой леди.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Тина Кароль в новом образе
На новых фото звезда позировала перед камерой в приталенном платье-жакете черного цвета. Наряд идеально подчеркнул ее стройную фигуру и бюст. Звезда дополнила свой образ тоненькими золотыми кольцами и стильным украшением на шее.
Кароль подчеркнула скулы легким румянцем и контуром, и накрасила губы помадой. Волосы звезды были уложены в легкие волны.
"Твоя уверенность и женственность — это твоя сила", — подписала кадры исполнительница.
Поклонники в восторге от образа звезды. Подписчики восхищаются изысканным стилем Тины.
"Вы эталон красоты и женственности".
"Тиночка, вы всегда излучаете невероятную красоту и энергию как на последнем фото!"
"Вау, вы очень роскошно выглядите".
Напомним, недавно Тина Кароль на одном из своих концертов публично высмеяла Лободу. А также мы сообщали, что Тина Кароль отреагировала на слухи о новом романе.
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