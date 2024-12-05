Тіна Кароль приміряла сукню-жакет — фото

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася із шанувальниками новими кадрами. Зірка постала в образі ділової леді.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На нових фото зірка позувала перед камерою у приталеній сукні-жакеті чорного кольору. Вбрання ідеально підкреслило її струнку фігуру та бюст. Зірка доповнила свій образ тоненькими золотими каблучками та стильною прикрасою на шиї.

Кароль підкреслила вилиці легким рум'янцем та контуром та нафарбувала губи нюдовою помадою. Волосся зірки було вкладене в легкі хвилі.

"Твоя впевненість та жіночність — це твоя сила", — підписала кадри виконавиця.

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль в стильній сукні. Фото: instagram.com/tina_karol

Шанувальники у захваті від образу зірки. Підписники захоплюються вишуканим стилем Тіни.

"Ви еталон краси та жіночності".

"Тіночко, ви завжди випромінюєте неймовірну красу та енергію як на останньому фото!"

"Вау, ви дуже розкішно виглядаєте".

Коментарі під постом Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль на одному зі своїх концертів публічно висміяла Лободу. А також ми повідомляли, що Тіна Кароль відреагувала на чутки про новий роман.