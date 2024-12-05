Тіна Кароль приміряла сукню-жакет — фото

У жакеті та золоті — Тіна Кароль приміряла образ ділової леді
Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася із шанувальниками новими кадрами. Зірка постала в образі ділової леді.
Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Тіна Кароль в новому образі
На нових фото зірка позувала перед камерою у приталеній сукні-жакеті чорного кольору. Вбрання ідеально підкреслило її струнку фігуру та бюст. Зірка доповнила свій образ тоненькими золотими каблучками та стильною прикрасою на шиї.
Кароль підкреслила вилиці легким рум'янцем та контуром та нафарбувала губи нюдовою помадою. Волосся зірки було вкладене в легкі хвилі.
"Твоя впевненість та жіночність — це твоя сила", — підписала кадри виконавиця.
Шанувальники у захваті від образу зірки. Підписники захоплюються вишуканим стилем Тіни.
"Ви еталон краси та жіночності".
"Тіночко, ви завжди випромінюєте неймовірну красу та енергію як на останньому фото!"
"Вау, ви дуже розкішно виглядаєте".
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль на одному зі своїх концертів публічно висміяла Лободу. А також ми повідомляли, що Тіна Кароль відреагувала на чутки про новий роман.
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