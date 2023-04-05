Участница шоу "Холостяк" Варлей попала на обложку Playboy в 38 лет: пикантные фото из США

Актриса и блогер Виктория Варлей

Самая старшая участница двенадцатого сезона романтического телевизионного шоу "Холостяк", актриса и блогер Виктория Варлей, поразила подписчиков и звездных друзей откровенными фото в известном глянце Playboy. 38-летняя Варлей появилась на digital-обложке украинской версии всемирно-известного журнала для взрослых.

Об этом сообщается на сайте Playboy.

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После начала полномасштабной войны Варлей переехала в США к своему возлюбленному, миллионеру российского происхождения, по имени Павел. С ним она уже сыграла свадьбу. В планах Виктории — покорение Голливуда, о чем, хоть и с грамматической ошибкой, говорится на обложке украинской версии Playboy.

"Если меня спросят, что такое успех, я отвечу, что это попасть на обложку Playboy в 38 лет", — прокомментировала фотосессию актриса в соцсетях.

В комментариях свои комплименты оставили актриса Наталья Денисенко и актер Тарас Цымбалюк, с которым Виктория встречалась несколько лет.

На счету Варлей более 20 фильмов и сериалов. Она работала с такими известными звездами как британские группы Hurts, Bring Me the Horizon и другими. Увлекается йогой и модой, поэтому часто свои съемки стилизует сама. Сейчас Виктория готовится к кастингам на Netflix.

Напомним, ранее мы писали, что Виктория Варлей, которая много лет знакома с владелицей украинского гражданства, шоувумен Региной Тодоренко, расспрашивала предательницу и ее мужа, певца Влада Топалова, об их отношении к полномасштабной войне.