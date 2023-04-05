Учасниця шоу "Холостяк" Варлей потрапила на обкладинку Playboy в 38 років: пікантні фото із США

Акторка та блогерка Вікторія Варлей

Найстарша учасниця дванадцятого сезону романтичного телевізійного шоу "Холостяк", акторка та блогерка Вікторія Варлей, вразила підписників та зіркових друзів відвертими фото у відомому глянці Playboy. 38-річна Варлей з’явилась на digital-обкладинці української версії всесвітньовідомого журналу для дорослих.

Про це повідомляється на сайті Playboy.

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Подробиці

Після початку повномасштабної війни Варлей переїхала до США до свого коханого, мільйонера російського походження, на ім'я Павло. З ним вона вже відгуляла весілля. В планах Вікторії — підкорення Голлівуду, про що, хоч і з граматичною помилкою, але йдеться на обкладинці української версії Playboy.

"Якщо мене запитають що таке успішний успіх, я відповім, що це потрапити на обкладинку Playboy у 38 років", — прокоментувала фотосесію акторка у соцмережах.

В коментарях свої компліменти залишили акторка Наталка Денисенко та актор Тарас Цимбалюк, з яким Вікторія зустрічалась кілька років.

На рахунку Варлей понад 20 фільмів та серіалів. Вона працювала з такими відомими зірками, як британські гурти Hurts, Bring Me the Horizon та іншими. Захоплюється йогою та модою, тому часто свої зйомки стилізує сама. Зараз Вікторія готується до кастингів на Netflix.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вікторія Варлей, яка багато років знайома з власницею українського громадянства, шоувумен Регіною Тодоренко, розпитувала зрадницю та її чоловіка, співака Влада Топалова, про їхнє ставлення до повномасштабної війни.