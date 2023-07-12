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Украина-НАТО: шоумен подверг критике венгерского лидера Орбана за пророссийскую позицию

12 июля 2023 14:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украина-НАТО: шоумен подверг критике венгерского лидера Орбана за пророссийскую позицию
Президент Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На саммите НАТО, который завершается в столице Литвы, Вильнюсе, не все члены альянса пришли к совместному решению не только по вопросу членства Украины в НАТО, но даже в стратегических моментах военной помощи нашей стране. Так, например, президент Венгрии в очередной раз высказался против поддержки Украины техникой и боеприпасами. Он настаивает на начале мирных переговоров. Его позицию критикуют многие украинцы. В их числе и шоумен Анатолий Анатолич.

В своем Instagram он подверг критике лидера соседней страны.

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Анатолич опубликовал заявление Орбана, в котором тот снова упомянул об венграх, проживающих в Закарпатской области. Беспокойство о них, по словам президента соседней страны, и побуждает его к тому, что он настаивает на мирных переговорах Украины со страной-террористом.

"Венгрия настаивает, что НАТО не должно менять свою позицию. Это военно-оборонительный союз, он был создан для защиты своих стран-членов, а не для проведения военных операций на территории других стран", — заявил Орбан в Вильнюсе.

Анатолич подверг критике Орбана и напомнил ему о Будапештском меморандуме. Шоумен уверен, что президент Венгрии несет в массы пророссийские нарративы.

"Ну если бы только он сидел у себя в Будапеште и просто об этом себе думал, но он несет эту мысль в массы. Он просто хочет, чтобы был мир. За мир. Где-то я это уже видел", — написал Толич.

В комментариях большинство подписчиков Анатолия Анатолича также выразили свое возмущение по поводу позиции Орбана. Свое мнение о позиции Венгрии написал и популярный организатор и ведущий мероприятий, волонтер Владимир Такудис.

"Путин еще до начала вторжения пообещал Орбану, что в случае поддержки Венгрия получит Закарпатье после удачной СВО (так в России называют войну. — Ред.). Следует вспомнить, что Венгрия после Второй Мировой войны отдала Украине свою часть в виде репараций, потому что была на стороне Гитлера", — отметил Владимир.

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Также мы рассказывали, что Зеленский встретился в Вильнюсе с лидерами Великобритании, Австралии и Нидерландов.

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