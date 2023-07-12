Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Україна-НАТО: шоумен розкритикував угорського лідера Орбана за проросійську позицію arrow

Україна-НАТО: шоумен розкритикував угорського лідера Орбана за проросійську позицію

12 липня 2023 14:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Україна-НАТО: шоумен розкритикував угорського лідера Орбана за проросійську позицію
Президент Угорщини Віктор Орбан на саміті НАТО. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На саміті НАТО, який завершується в столиці Литви, Вільнюсі, не всі члени альянсу дійшли до спільного рішення не тільки з питання членства України в НАТО, але навіть в стратегічних моментах військової допомоги нашій країні. Так, наприклад, президент Угорщини в черговий раз висловився проти підтримки України технікою та боєприпасами. Він наполягає на початку мирних переговорів. Його позицію критикують багато українців. Серед них й шоумен Анатолій Анатоліч. 

У своєму Instagram він розкритикував лідера сусідньої країни. 

Читайте також:

Шоумен проти президента

Анатоліч опублікував заяву Орбана, в якій той знову згадав про угорців, які проживають в Закарпатській області. Занепокоєння про них, за словами президента сусідньої країни, й спонукає його на тому, що він наполягає на мирних перемовинах України з країною-терористом. 

"Угорщина наполягає, що НАТО не повинно змінювати свою позицію. Це військово-оборонний союз, він був створений для захисту своїх країн-членкинь, а не для проведення військових операцій на території інших країн", — заявив Орбан у Вільнюсі. 

Анатоліч розкритикував Орбана та нагадав йому про Будапештський меморандум. Шоумен впевнений, що президент Угорщини несе в маси проросійські наративи. 

"Ну якби тільки він сидів в себе в Будапешті і просто про це собі думав, але ж він несе цю думку в маси. Він просто хоче, щоб був мир. За мир. Десь я це вже бачив", — написав Толіч.

В коментарях більшість підписників Анатолія Анатоліча також висловили своє обурення щодо позиції Орбана. Свою думку з приводу позиції Угорщини написав і популярний організатор та ведучий заходів, волонтер Володимир Такудіс. 

"Путін ще до початку вторгнення пообіцяв Орбану, що у разі підтримки  Угорщина отримає Закарпаття після вдалої СВО (так в Росії називають війну. — Ред.). Маємо згадати, що Угорщина після Другої Світової війни віддала Україні свою частину у вигляді репарацій, бо була на стороні Гітлера", — зазначив Володимир. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Також ми розповідали, що Зеленський у Вільнюсі зустрівся з лідерами Великої Британії, Австралії та Нідерландів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз