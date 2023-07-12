Україна-НАТО: шоумен розкритикував угорського лідера Орбана за проросійську позицію

Президент Угорщини Віктор Орбан на саміті НАТО. Фото: Reuters

На саміті НАТО, який завершується в столиці Литви, Вільнюсі, не всі члени альянсу дійшли до спільного рішення не тільки з питання членства України в НАТО, але навіть в стратегічних моментах військової допомоги нашій країні. Так, наприклад, президент Угорщини в черговий раз висловився проти підтримки України технікою та боєприпасами. Він наполягає на початку мирних переговорів. Його позицію критикують багато українців. Серед них й шоумен Анатолій Анатоліч.

У своєму Instagram він розкритикував лідера сусідньої країни.

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Анатоліч опублікував заяву Орбана, в якій той знову згадав про угорців, які проживають в Закарпатській області. Занепокоєння про них, за словами президента сусідньої країни, й спонукає його на тому, що він наполягає на мирних перемовинах України з країною-терористом.

"Угорщина наполягає, що НАТО не повинно змінювати свою позицію. Це військово-оборонний союз, він був створений для захисту своїх країн-членкинь, а не для проведення військових операцій на території інших країн", — заявив Орбан у Вільнюсі.

Анатоліч розкритикував Орбана та нагадав йому про Будапештський меморандум. Шоумен впевнений, що президент Угорщини несе в маси проросійські наративи.

"Ну якби тільки він сидів в себе в Будапешті і просто про це собі думав, але ж він несе цю думку в маси. Він просто хоче, щоб був мир. За мир. Десь я це вже бачив", — написав Толіч.

В коментарях більшість підписників Анатолія Анатоліча також висловили своє обурення щодо позиції Орбана. Свою думку з приводу позиції Угорщини написав і популярний організатор та ведучий заходів, волонтер Володимир Такудіс.

"Путін ще до початку вторгнення пообіцяв Орбану, що у разі підтримки Угорщина отримає Закарпаття після вдалої СВО (так в Росії називають війну. — Ред.). Маємо згадати, що Угорщина після Другої Світової війни віддала Україні свою частину у вигляді репарацій, бо була на стороні Гітлера", — зазначив Володимир.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Також ми розповідали, що Зеленський у Вільнюсі зустрівся з лідерами Великої Британії, Австралії та Нідерландів.