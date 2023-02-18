Маша Ефросинина стала главным интервьюером YouTube на Мюнхенской конференции

Украинская телеведущая стала главным интервьюером YouTube на Мюнхенской конференции
Телеведущая Маша Ефросинина получила приглашение от платформы YouTube стать главным интервьюером их студии на Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом Маша Ефросинина сообщила в соцсетях.
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Что известно
"Всемирно известная и мощная платформа YouTube пригласила меня стать интервьюером их студии на не менее известной в мире Мюнхенской конференции безопасности. В павильон YouTube Студии обычно приходят самые яркие гости конференции для откровенного разговора", — написала она.
Телеведущая отметила, что приглашение от YouTube важно для нее по двум причинам: первая – это признание ее работы, а вторая – это то, что она сможет говорить с гостями Мюнхенской конференции от имени всей Украины.
"Я счастлива не только потому, что как для интервьюера, для меня это чрезвычайное признание, но и потому, что пригласили именно украинку! Ведь главная тема Munich Security Conference в этом году - террористическое нападение россии на Украину. И в моем лице Европа снова и снова будет слышен голос нашей невероятной страны и нереального в своей несокрушимости украинского народа", — подчеркнула Ефросинина.
Напомним, 17 февраля Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции безопасности. В мероприятии принимают участие десятки лидеров стран, политиков, военных, дипломатов и экспертов, в том числе президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц и британский премьер Сунак.