Маша Єфросиніна стала головною інтерв'юеркою YouTube на Мюнхенській конференції

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросініна отримала запрошення від платформи YouTube стати головною інтерв'юеркою їхньої студії на Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це Маша Єфросиніна повідомила у соцмережах.

Що відомо

"Всесвітньо відома та найпотужніша платформа YouTube запросила мене стати інтерв‘юеркою їхньої студії на не менш відомій в світі Мюнхенській безпековій конференції. До павільйону YouTube Студії зазвичай приходять найяскравіші гості конференції для відвертої розмови", — написала вона.

Телеведуча зазначила, що запрошення від YouTube важливе для неї з двох причин: перша – це визнання її роботи, а друга це те, що вона зможе говорити з гостями Мюнхенської конференції від імені всієї України.

"Я щаслива не лише тому, що як для інтерв‘юера, для мене це надзвичайне визнання, але й тому, що запросили саме українку! Адже головна тема цьогорічної Munich Security Conference - терористичний напад росії на Україну. І в моїй особі Європа знов і знов буде чути голос нашої неймовірної країни та нереального в своїй незламності українського народу", — наголосила Єфросиніна.

Нагадаємо, 17 лютого Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. У заході беруть участь десятки лідерів країн, політиків, військових, дипломатів та експертів, зокрема президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц та британський прем'єр Сунак.