Маша Єфросиніна стала головною інтерв'юеркою YouTube на Мюнхенській конференції

Українська телеведуча стала головною інтерв'юеркою YouTube на Мюнхенській конференції
Телеведуча Маша Єфросініна отримала запрошення від платформи YouTube стати головною інтерв'юеркою їхньої студії на Мюнхенській конференції з безпеки.
Про це Маша Єфросиніна повідомила у соцмережах.
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Що відомо
"Всесвітньо відома та найпотужніша платформа YouTube запросила мене стати інтерв‘юеркою їхньої студії на не менш відомій в світі Мюнхенській безпековій конференції. До павільйону YouTube Студії зазвичай приходять найяскравіші гості конференції для відвертої розмови", — написала вона.
Телеведуча зазначила, що запрошення від YouTube важливе для неї з двох причин: перша – це визнання її роботи, а друга це те, що вона зможе говорити з гостями Мюнхенської конференції від імені всієї України.
"Я щаслива не лише тому, що як для інтерв‘юера, для мене це надзвичайне визнання, але й тому, що запросили саме українку! Адже головна тема цьогорічної Munich Security Conference - терористичний напад росії на Україну. І в моїй особі Європа знов і знов буде чути голос нашої неймовірної країни та нереального в своїй незламності українського народу", — наголосила Єфросиніна.
Нагадаємо, 17 лютого Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. У заході беруть участь десятки лідерів країн, політиків, військових, дипломатів та експертів, зокрема президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц та британський прем'єр Сунак.