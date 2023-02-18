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Українська телеведуча стала головною інтерв'юеркою YouTube на Мюнхенській конференції

18 лютого 2023 23:22
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Маша Єфросиніна стала головною інтерв'юеркою YouTube на Мюнхенській конференції
Маша Єфросиніна
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Телеведуча Маша Єфросініна отримала запрошення від платформи YouTube стати головною інтерв'юеркою їхньої студії на Мюнхенській конференції з безпеки. 

Про це Маша Єфросиніна повідомила у соцмережах. 

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Що відомо

"Всесвітньо відома та найпотужніша платформа YouTube запросила мене стати інтерв‘юеркою їхньої студії на не менш відомій в світі Мюнхенській безпековій конференції. До павільйону YouTube Студії зазвичай приходять найяскравіші гості конференції для відвертої розмови", — написала вона. 

Телеведуча зазначила, що запрошення від YouTube важливе для неї з двох причин: перша – це визнання її роботи, а друга це те, що вона зможе говорити з гостями Мюнхенської конференції від імені всієї України. 

"Я щаслива не лише тому, що як для інтерв‘юера, для мене це надзвичайне визнання, але й тому, що запросили саме українку! Адже головна тема цьогорічної Munich Security Conference - терористичний напад росії на Україну. І в моїй особі Європа знов і знов буде чути голос нашої неймовірної країни та нереального в своїй незламності українського народу", — наголосила Єфросиніна. 

Нагадаємо, 17 лютого Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. У заході беруть участь десятки лідерів країн, політиків, військових, дипломатів та експертів, зокрема президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц та британський прем'єр Сунак.

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