Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Украинские знаменитости собрали более миллиона гривен на антидроновый комплекс arrow

Украинские знаменитости собрали более миллиона гривен на антидроновый комплекс

29 января 2023 21:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Знаменитости в Киеве собрали более миллиона гривен на антидроновый комплекс Простір
Амбассадор общественной организации "Врачебный Фронт" актриса Ольга Сумская и шоумены Тимур Мирошниченко, Андрей Джеджула
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Украинские и иностранные звезды ежедневно принимают участие в благотворительных инициативах по всему миру. Все, чтобы приблизить победу над страной-террористом. Так, недавно в одной из столичных гостиниц состоялось благотворительное мероприятие "CHARITY 100ЛИЦА". Основная цель — сбор средств на приобретение современного антидронового комплекса "Простір".

Новини.LIVE расскажет, кто из украинских знаменитостей присоединился к благотворительной инициативе.

Читайте также:

Подробности

Ведущими вечера стали амбассадор общественной организации "Врачебный Фронт" актриса Ольга Сумская и шоумены Анатолий Анатолич, Тимур Мирошниченко, Андрей Джеджула.

Мероприятие поддержали и известные артисты. Среди них певицы Наталья Могилевская, Камалия, Lida Lee, Мила Нитич, СолоХа, Анна Добрыднева, Наталья Валевская, пианист-виртуоз Евгений Хмара и другие.

Евгений Хмара
СолоХа
Камалия

В благотворительном аукционе были представлены следующие лоты:

  • картина украинского иллюстратора с автографом главнокомандующего Вооруженными силами Украины, Валерия Залужного;
  • тарелка с автографом начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова;
  • боксерские перчатки с автографом боксера Владимира Кличко и календарь с известными фразами, подписанный мэром Киева Виталием Кличко;
  • футболка Freedom чемпиона мира, боксера Александра Усика с его автографом;
  • мяч с автографами выдающихся украинских футболистов;
  • картина художницы Анны Яхно "Люди как корабли".

Общая сумма собранных средств во время мероприятия составила 1 млн 118 тыс. гривен. Организаторы международного благотворительного проекта не останавливаются на этом и уже в феврале планируют провести следующее мероприятие, чтобы собрать дополнительные средства на приобретение антидронового комплекса "Простір".

"К нам присоединились многие известные личности, медиаперсоны, волонтерские и общественные организации, ведь мы все объединились ради победы нашей страны", — рассказала основательница международного благотворительного проекта Марина Филипенко.

Благодарностями за свою благотворительную деятельность были отмечены известные украинцы: военные, врачи, волонтеры, спортсмены, журналисты, дизайнеры, артисты и другие.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в США собрали 15 тыс. долларов на протезы для украинских военных. Также мы писали, что украинские рок-группы сыграли пятичасовой благотворительный концерт в Харькове.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з відео

22:47 Обстрел херсонского порта: экипаж поврежденного судна локализовал утечку нефти в Днепр

Новина з відео

22:17 Зеленский написал письмо Макрону из-за допуска россиян к Олимпиаде-2024

Новина з фото

22:10 После обстрела Херсона в городе возникло пять масштабных пожаров: ГСЧС рассказали подробности

21:49 "Нужно уменьшить дозу боярышника": в Укрпочте потролили Захарову и отвергли фейки о "нацистских" марках

21:48 "Должны сделать время нашим оружием": Зеленский намекнул на ускорение темпа поставки оружия

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

21:21 В Киевской области правоохранители спасли детей, оказавшихся посреди замерзшей реки

21:00 Переселенцы, проживающие в Одессе, могут рассчитывать на финансовую помощь: что нужно сделать

20:50 В Сомали обстреляли российский гуманитарный вертолет: что известно

20:40 Спортсмен из Одессы стал двукратным чемпионом Европы по джиу-джитсу

20:32 Умер известный украинский поэт-шестидесятник Дмитрий Павлычко

Новина з відео

22:47 Обстрел херсонского порта: экипаж поврежденного судна локализовал утечку нефти в Днепр

Новина з відео

22:17 Зеленский написал письмо Макрону из-за допуска россиян к Олимпиаде-2024

Новина з відео

19:26 Американец после перелома спины установил рекорд Гиннеса на девятиметровом одноколесном велосипеде

Эксклюзив

17:25 Купить поесть и заплатить за коммуналку: сколько одесситам нужно зарабатывать в месяц для комфортной жизни

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:45 Враг готов к новому удару с Черного моря, — Братчук

Эксклюзив

14:00 Одесса в снегу: эмоции зимнего города в объективе фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 29 января: Девам — романтический вечер, Водолеям — взрыв эмоций

Новина з відео

22:44 "Мозги на деревьях висели": оккупант рассказывает о точных ударах ВСУ и панических настроениях среди захватчиков

Новина з відео

22:00 "Это нужно для защиты жизней": Зеленский рассказал, в каком оружии нуждается Украина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Эксклюзив

11:00 Одесские рынки заполонили импортные продукты: насколько сильно это повлияло на цены

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 45-я. В Беларуси начали исчезать "чмобики"

Эксклюзив

20:30 "Решение яркое и приятное, но поднимает множество вопросов": архитектор Мария Янушкевич об Одессе под охраной ЮНЕСКО

Актуальное по теме

None 29 Январь 22:38

Обстрел херсонского порта: экипаж поврежденного судна локализовал утечку нефти в Днепр

None 29 Январь 22:32

Зеленский написал письмо Макрону из-за допуска россиян к Олимпиаде-2024

None 29 Январь 22:29

После обстрела Херсона в городе возникло пять масштабных пожаров: ГСЧС рассказали подробности

None 29 Январь 21:50

"Нужно уменьшить дозу боярышника": в Укрпочте потролили Захарову и отвергли фейки о "нацистских" марках

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB