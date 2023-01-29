Знаменитости в Киеве собрали более миллиона гривен на антидроновый комплекс Простір

Амбассадор общественной организации "Врачебный Фронт" актриса Ольга Сумская и шоумены Тимур Мирошниченко, Андрей Джеджула

Украинские и иностранные звезды ежедневно принимают участие в благотворительных инициативах по всему миру. Все, чтобы приблизить победу над страной-террористом. Так, недавно в одной из столичных гостиниц состоялось благотворительное мероприятие "CHARITY 100ЛИЦА". Основная цель — сбор средств на приобретение современного антидронового комплекса "Простір".

Новини.LIVE расскажет, кто из украинских знаменитостей присоединился к благотворительной инициативе.

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Ведущими вечера стали амбассадор общественной организации "Врачебный Фронт" актриса Ольга Сумская и шоумены Анатолий Анатолич, Тимур Мирошниченко, Андрей Джеджула.

Мероприятие поддержали и известные артисты. Среди них певицы Наталья Могилевская, Камалия, Lida Lee, Мила Нитич, СолоХа, Анна Добрыднева, Наталья Валевская, пианист-виртуоз Евгений Хмара и другие.

Евгений Хмара

СолоХа

Камалия

В благотворительном аукционе были представлены следующие лоты:

картина украинского иллюстратора с автографом главнокомандующего Вооруженными силами Украины, Валерия Залужного;

тарелка с автографом начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова;

боксерские перчатки с автографом боксера Владимира Кличко и календарь с известными фразами, подписанный мэром Киева Виталием Кличко;

футболка Freedom чемпиона мира, боксера Александра Усика с его автографом;

мяч с автографами выдающихся украинских футболистов;

картина художницы Анны Яхно "Люди как корабли".

Общая сумма собранных средств во время мероприятия составила 1 млн 118 тыс. гривен. Организаторы международного благотворительного проекта не останавливаются на этом и уже в феврале планируют провести следующее мероприятие, чтобы собрать дополнительные средства на приобретение антидронового комплекса "Простір".

"К нам присоединились многие известные личности, медиаперсоны, волонтерские и общественные организации, ведь мы все объединились ради победы нашей страны", — рассказала основательница международного благотворительного проекта Марина Филипенко.

Благодарностями за свою благотворительную деятельность были отмечены известные украинцы: военные, врачи, волонтеры, спортсмены, журналисты, дизайнеры, артисты и другие.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в США собрали 15 тыс. долларов на протезы для украинских военных. Также мы писали, что украинские рок-группы сыграли пятичасовой благотворительный концерт в Харькове.