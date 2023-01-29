Знаменитості в Києві зібрали понад мільйон гривень на антидроновий комплекс Простір

Амбасадорка громадської організації "Лікарський Фронт" акторка Ольга Сумська та шоумени Тімур Мірошниченко, Андрій Джеджула

Українські та іноземні зірки щоденно беруть участь у благодійних ініціативах по всьому світові. Все, аби наблизити перемогу над країною-терористом. Так, нещодавно в одному зі столичних готелів відбувся благодійний захід "CHARITY 100ЛИЦЯ". Основна мета — збір коштів на придбання сучасного антидронового комплексу "Простір".

Новини.LIVE розкаже, хто з українських знаменитостей приєднався до благодійної ініціативи.

Деталі

Ведучими вечора стали амбасадорка громадської організації "Лікарський Фронт" акторка Ольга Сумська та шоумени Анатолій Анатоліч, Тімур Мірошниченко, Андрій Джеджула.

Захід підтримали й відомі артисти. Серед них співачки Наталія Могилевська, Камалія, Lida Lee, Міла Нітич, СолоХа, Анна Добриднєва, Наталія Валевська, піаніст-віртуоз Євген Хмара та інші.

Євген Хмара

СолоХа

Камалія

У благодійному аукціоні були представлені такі лоти:

картина українського ілюстратора з автографом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного;

тарілка з автографом начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова;

боксерські рукавиці з автографом боксера Володимира Кличка та календар з відомими фразами, підписаний мером Києва Віталієм Кличком;

футболка Freedom чемпіона світу, боксера Олександра Усика з його автографом;

м’яч з автографами видатних українських футболістів;

картина художниці Анни Яхно "Люди, як кораблі".

Загальна сума зібраних коштів під час заходу становила 1 млн 118 тис. гривень. Організатори міжнародного благодійного проєкту не зупиняються на цьому і вже у лютому планують провести наступний захід, аби зібрати додаткові кошти на придбання антидронового комплексу "Простір".

"До нас долучилося багато відомих особистостей, медіаперсон, волонтерських та громадських організацій, адже ми всі об’єдналися заради перемоги нашої країни", — розповіла засновниця міжнародного благодійного проєкту Марина Філіпенко.

Подяками за свою благодійну діяльність були відзначені відомі українці: військові, лікарі, волонтери, спортсмени, журналісти, дизайнери, артисти та інші.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у США зібрали 15 тис. доларів на протези для українських військових. Також ми писали, що українські рок-гурти зіграли п'ятигодинний благодійний концерт у Харкові.