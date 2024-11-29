Alyona Alyona и KAZKA приняли участие в акции GIDNA ко Дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин — видео

Реперша Alyona Alyona. Фото: инстаграмм певицы

В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин по всему миру стартовала акция "16 дней против насилия". Целью этой инициативы является привлечение внимания к проблеме насилия и поддержание женщин, пострадавших от него.

Об этом Новини.LIVE сообщила пресс-служба фонда Future for Ukraine.

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К акции "16 дней против насилия" ежегодно приобщаются многочисленные организации и фонды. В частности, фонд Future for Ukraine в рамках проекта GIDNA оказывает пострадавшим от сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНПК), безвозмездную, анонимную и квалифицированную психологическую помощь.

Социальная инициатива "Ти гідна!". Фото: Future for Ukraine

В этом году к социальной инициативе "Ти гідна!" присоединились известные звезды и лидеры мнений. Реперша Alyona Alyona, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и другие деятели культуры создали видео, направленное на поддержку женщин.

В мотивационном ролике известные украинки призывали женщин не молчать, обращаться за помощью и помнить: каждая женщина, несмотря на травматический опыт, заслуживает безопасности, любви, понимания и свободы от страха.

Организаторы отмечают, что о насилии нужно говорить открыто, чтобы пострадавшие знали: они не одиноки, а поддержка и помощь доступны.

"Сегодня насилие — мощное и жестокое оружие, используемое оккупантами против украинских женщин. Это травма, которая остается с пострадавшими и полностью меняет их жизнь, подрывая базовое ощущение безопасности и доверия к миру. Реальный факт: количество обращений касаемо насилия не равно количеству случаев. Их гораздо меньше, ведь по разным причинам женщины выбирают молчать и не делиться своим опытом", — отметили в фонде Future for Ukraine.

Акция "16 дней против насилия". Фото: Future for Ukraine

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