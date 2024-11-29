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Українські зірки взяли участь в акції "16 днів проти насильства"

29 листопада 2024 16:34
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Alyona Alyona і KAZKA взяли участь в акції GIDNA до Дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок — відео
Реперка Alyona Alyona. Фото: інстаграм співачки
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, по всьому світу стартувала акція "16 днів проти насильства". Ця ініціатива має на меті привернути увагу до проблеми насильства та підтримати жінок, які постраждали від нього.

Про це Новини.LIVE повідомила пресслужба фонду Future for Ukraine.

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Українські зірки взяли участь в акції

До акції "16 днів проти насильства" щороку долучаються численні організації та фонди. Зокрема, фонд Future for Ukraine у рамках проєкту GIDNA надає постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК), безоплатну, анонімну та кваліфіковану психологічну допомогу.

GIDNA насильство
Соціальна ініціатива "Ти Гідна!". Фото: Future for Ukraine

Цьогоріч до соціальної ініціативи "Ти Гідна!" приєдналися відомі зірки та лідери думок. Реперка Alyona Alyona, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька та інші діячі культури створили відео, яке має на меті підтримати жінок.

У мотиваційному ролику відомі українки закликали жінок не мовчати, звертатися по допомогу та пам’ятати: кожна жінка, попри травматичний досвід, заслуговує на безпеку, кохання, розуміння і свободу від страху.

Організатори наголошують, що про насильство потрібно говорити відкрито, щоб постраждалі знали: вони не самотні, а підтримка і допомога є доступними. 

"Сьогодні насилля — потужна та жорстока зброя, яку окупанти використовують проти українських жінок. Це травма, яка лишається з постраждалими та повністю змінює їхнє життя, підриваючи базове відчуття безпеки та довіри до світу. Реальний факт: кількість звернень щодо насилля не дорівнює кількості випадків. Їх значно менше, адже з різних причин жінки обирають мовчати та не ділитися своїм досвідом", — зазначили у фонді Future for Ukraine.

Акція "Ти гідна"
Акція "16 днів проти насильства". Фото: Future for Ukraine

Раніше ми писали, що робити, якщо чоловік постійно лайкає фотографії та відеоролики інших жінок у соціальних мережах.

Також ми розповідали про те, як можна відповісти грубіянам, щоб вони більше так не робили.

Alyona Alyona Kazka домашнє насильство жінки Олександра Заріцька чоловіки насильство

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