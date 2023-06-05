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Украинский блоггер создал самый маленький велосипед в мире

5 июня 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинский блоггер создал самый маленький велосипед в мире
Маленький велосипед от украинского блоггера. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Самый маленький велосипед в мире создал блоггер из Украины Сергей Гордеев. И для его создания использовал колеса от роликовых коньков.

Сам процесс сборки такого необычного транспорта изобретатель показал на YouTube-канале.

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Украинский блоггер решил проверить, насколько маленьким может быть ровер, чтобы на нем можно передвигаться. Говорит, долго обдумывал свое изобретение. Затем практически с нуля собрал велосипед с 72-миллиметровыми колесами от роликовых коньков.

Сам двухколесный получился очень легким и крепким одновременно. Может выдерживать вес 100 кг.

Свое творение блоггер назвал довольно забавно — "Big Boy". 

Напомним, за езду пьяным на велосипеде в Польше можно получить штраф в размере, эквивалентном не менее 8,9 тыс. грн. В Украине за нарушение правил в нетрезвом состоянии велосипедиста оштрафуют на 680 грн.

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