Український блогер створив найменший велосипед у світі

Маленький велосипед від українського блогера. Фото: скріншот

Найменший велосипед у світі створив блогер з України Сергій Гордєєв. І для його створення використав колеса від роликових ковзанів.

Сам процес складання такого незвичайного транспорту винахідник показав на YouTube-каналі.

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Український блогер вирішив перевірити, наскільки маленьким може бути ровер, аби на ньому можна пересуватися. Каже, довго обдумував свій винахід. Потім практично з нуля зібрав велосипед із 72-міліметровими колесами від роликових ковзанів.

Сам двоколесний вийшов дуже легким і міцним водночас. Може витримувати вагу до 100 кг.

Свій витвір блогер назвав досить кумедно — "Big Boy".

Нагадаємо, за кермування велосипедом напідпитку у Польщі можна отримати штраф у розмірі, еквівалентному щонайменше 8,9 тис. грн. В Україні за порушення правил у нетверезому стані велосипедиста оштрафують на 680 грн.