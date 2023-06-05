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Український блогер створив найменший велосипед у світі

5 червня 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Український блогер створив найменший велосипед у світі
Маленький велосипед від українського блогера. Фото: скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Найменший велосипед у світі створив блогер з України Сергій Гордєєв. І для його створення використав колеса від роликових ковзанів.

Сам процес складання такого незвичайного транспорту винахідник показав на YouTube-каналі.

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Український блогер вирішив перевірити, наскільки маленьким може бути ровер, аби на ньому можна пересуватися. Каже, довго обдумував свій винахід.  Потім практично з нуля зібрав велосипед із 72-міліметровими колесами від роликових ковзанів.

Сам двоколесний вийшов дуже легким і міцним водночас. Може витримувати вагу до 100 кг.

Свій витвір блогер назвав досить кумедно — "Big Boy". 

Нагадаємо, за кермування велосипедом напідпитку у Польщі можна отримати штраф у розмірі, еквівалентному щонайменше 8,9 тис. грн. В Україні за порушення правил у нетверезому стані велосипедиста оштрафують на 680 грн.

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