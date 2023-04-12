Любимую кошку умершего Карла Лагерфельда пригласили на Met Gala: чем она известна
Любимая кошка немецко-французского модельера и фотографа Карла Лагерфельда, Шупетт, примет участие в Met Gala 2023, который в этом году будет посвящен легендарному дизайнеру. Официальное приглашение на бал она уже получила.
Об этом сообщает издание The New York Post.
Ожидается, что Шупетт станет звездой красной дорожки на ежегодном торжественном бале, который состоится 1 мая под руководством главного редактора Vogue Анны Винтур.
"Я представляю, как она входит в сопровождении большой свиты — возможно, Анны или Грейс Коддингтон (бывший креативный директор американского Vogue. — Ред.). Я думаю, что лучшим способом привлечь внимание было бы ее появление соло или с большой знаменитостью — например, с Бейонсе. Или, возможно, ее будет сопровождать старый телохранитель Карла, Себастьен Жондо", — прокомментировала новость Мишель Барон, иллюстратор, работавшая над книгой "Где Карл? Можно пародия".
"Эта мера в честь наследия Карла, и Шупетт, очевидно, является центральной частью этого наследия", — заявил Лукас Берулье, агент Шупетт и владелец агентства My Pet, специализирующийся на влиятельных домашних животных.
Бирманская кошка Шупетт родилась 15 августа 2011 года и сначала принадлежала французскому манекенщику Батисту Джабикони. Он получил котенка на свой день рождения от друзей и назвал в честь распространенного французского прозвища для милых девочек. Как-то Джабикони попросил Лагерфельда посидеть с Шупеттом во время своего отпуска. Дизайнер сначала сопротивлялся, но вскоре был очарован кошкой.
"Я понял, что Шупетт принесла Карлу огромную радость", — сказал Джабикони в интервью The Times.
Поэтому он решил позволить Лагерфельду оставить котенка себе. В этом году Институт костюма решил отдать честь и памяти легендарным работам Карла, который скончался в 2019-м в возрасте 85 лет.
Новый выпуск американского Vogue также посвящен бывшему креативному директору модных домов Chanel и Fendi. В фотосессии для номера появилась и Шупетт, позировавшая на руках модели Наоми Кэмпбелл.
Напомним, ранее мы писали, что американский актер и музыкант Джаред Лето сыграет главную роль в байопике о немецко-французском модельере и фотографе Карле Лагерфельде. В производстве фильма американскому актеру поможет модный дом Karl Lagerfeld.