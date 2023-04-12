Любимую кошку умершего Карла Лагерфельда пригласили на Met Gala: чем она известна

Кошка умершего дизайнера Карла Лагерфельда. Фото: Instagram/choupetteofficiel

Любимая кошка немецко-французского модельера и фотографа Карла Лагерфельда, Шупетт, примет участие в Met Gala 2023, который в этом году будет посвящен легендарному дизайнеру. Официальное приглашение на бал она уже получила.

Об этом сообщает издание The New York Post.

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Ожидается, что Шупетт станет звездой красной дорожки на ежегодном торжественном бале, который состоится 1 мая под руководством главного редактора Vogue Анны Винтур.

"Я представляю, как она входит в сопровождении большой свиты — возможно, Анны или Грейс Коддингтон (бывший креативный директор американского Vogue. — Ред.). Я думаю, что лучшим способом привлечь внимание было бы ее появление соло или с большой знаменитостью — например, с Бейонсе. Или, возможно, ее будет сопровождать старый телохранитель Карла, Себастьен Жондо", — прокомментировала новость Мишель Барон, иллюстратор, работавшая над книгой "Где Карл? Можно пародия".

"Эта мера в честь наследия Карла, и Шупетт, очевидно, является центральной частью этого наследия", — заявил Лукас Берулье, агент Шупетт и владелец агентства My Pet, специализирующийся на влиятельных домашних животных.

Бирманская кошка Шупетт родилась 15 августа 2011 года и сначала принадлежала французскому манекенщику Батисту Джабикони. Он получил котенка на свой день рождения от друзей и назвал в честь распространенного французского прозвища для милых девочек. Как-то Джабикони попросил Лагерфельда посидеть с Шупеттом во время своего отпуска. Дизайнер сначала сопротивлялся, но вскоре был очарован кошкой.

"Я понял, что Шупетт принесла Карлу огромную радость", — сказал Джабикони в интервью The Times.

Поэтому он решил позволить Лагерфельду оставить котенка себе. В этом году Институт костюма решил отдать честь и памяти легендарным работам Карла, который скончался в 2019-м в возрасте 85 лет.

Новый выпуск американского Vogue также посвящен бывшему креативному директору модных домов Chanel и Fendi. В фотосессии для номера появилась и Шупетт, позировавшая на руках модели Наоми Кэмпбелл.

Напомним, ранее мы писали, что американский актер и музыкант Джаред Лето сыграет главную роль в байопике о немецко-французском модельере и фотографе Карле Лагерфельде. В производстве фильма американскому актеру поможет модный дом Karl Lagerfeld.