Улюблену кішку померлого Карла Лагерфельда запросили на Met Gala: чим вона відома
Улюблена кішка німецько-французького модельєра та фотографа Карла Лагерфельда, Шупетт, візьме участь у Met Gala 2023, який цього року буде присвячений легендарному дизайнеру. Офіційне запрошення на бал вона вже отримала.
Про це повідомляє видання The New York Post.
Очікується, що Шупетт стане зіркою червоної доріжки на щорічному урочистому балі, що відбудеться 1 травня під керівництвом головної редакторки Vogue Анни Вінтур.
"Я уявляю, як вона входить у супроводі великої свити — можливо, Анни або Грейс Коддінгтон (колишня креативна директорка американського Vogue. — Ред.). Я думаю, що найкращим способом привернути увагу була б її поява соло або з великою знаменитістю — наприклад, із Бейонсе. Чи, можливо, її супроводжуватиме старий охоронець Карла, Себастьєн Жондо", — прокоментувала новину Мішель Барон, ілюстраторка, яка працювала над книгою "Де Карл? Модна пародія".
"Цей захід на честь спадщини Карла, і Шупетт, очевидно, є центральною частиною цієї спадщини", — заявив Лукас Берульє, агент Шупетт і власник агентства My Pet, яке спеціалізується на впливових домашніх тваринах.
Бірманська кішка Шупетт народилася 15 серпня 2011 року і спочатку належала французькому манекеннику Батісту Джабіконі. Він отримав кошеня на свій день народження від друзів і назвав на честь поширеного французького прізвиська для милих дівчаток. Якось Джабіконі попросив Лагерфельда посидіти з Шупетт під час своєї відпустки. Дизайнер спочатку чинив опір, але незабаром був зачарований кішкою.
"Я зрозумів, що Шупетт принесла Карлу величезну радість", — сказав Джабіконі в інтерв'ю The Times.
Тому він вирішив дозволити Лагерфельду залишити кошеня собі. Цього року Інститут костюма вирішив віддати шану та пам'яті легендарним роботам Карла, який помер 2019-го у віці 85 років.
Новий випуск американського Vogue також присвячений колишньому креативному директору модних будинків Chanel та Fendi. У фотосесії для номера з'явилася і Шупетт, яка позувала на руках модель Наомі Кемпбелл.
Нагадаємо, раніше ми писали, шо американський актор та музикант Джаред Лето зіграє головну роль у байопіку про німецько-французького модельєра та фотографа Карла Лагерфельда. У виробництві стрічки американському акторові допоможе модний будинок Karl Lagerfeld.