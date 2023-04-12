Улюблену кішку померлого Карла Лагерфельда запросили на Met Gala: чим вона відома

Кішка померлого дизайнера Карла Лагерфельда. Фото: Instagram/choupetteofficiel

Улюблена кішка німецько-французького модельєра та фотографа Карла Лагерфельда, Шупетт, візьме участь у Met Gala 2023, який цього року буде присвячений легендарному дизайнеру. Офіційне запрошення на бал вона вже отримала.

Про це повідомляє видання The New York Post.

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Очікується, що Шупетт стане зіркою червоної доріжки на щорічному урочистому балі, що відбудеться 1 травня під керівництвом головної редакторки Vogue Анни Вінтур.

"Я уявляю, як вона входить у супроводі великої свити — можливо, Анни або Грейс Коддінгтон (колишня креативна директорка американського Vogue. — Ред.). Я думаю, що найкращим способом привернути увагу була б її поява соло або з великою знаменитістю — наприклад, із Бейонсе. Чи, можливо, її супроводжуватиме старий охоронець Карла, Себастьєн Жондо", — прокоментувала новину Мішель Барон, ілюстраторка, яка працювала над книгою "Де Карл? Модна пародія".

"Цей захід на честь спадщини Карла, і Шупетт, очевидно, є центральною частиною цієї спадщини", — заявив Лукас Берульє, агент Шупетт і власник агентства My Pet, яке спеціалізується на впливових домашніх тваринах.

Бірманська кішка Шупетт народилася 15 серпня 2011 року і спочатку належала французькому манекеннику Батісту Джабіконі. Він отримав кошеня на свій день народження від друзів і назвав на честь поширеного французького прізвиська для милих дівчаток. Якось Джабіконі попросив Лагерфельда посидіти з Шупетт під час своєї відпустки. Дизайнер спочатку чинив опір, але незабаром був зачарований кішкою.

"Я зрозумів, що Шупетт принесла Карлу величезну радість", — сказав Джабіконі в інтерв'ю The Times.

Тому він вирішив дозволити Лагерфельду залишити кошеня собі. Цього року Інститут костюма вирішив віддати шану та пам'яті легендарним роботам Карла, який помер 2019-го у віці 85 років.

Новий випуск американського Vogue також присвячений колишньому креативному директору модних будинків Chanel та Fendi. У фотосесії для номера з'явилася і Шупетт, яка позувала на руках модель Наомі Кемпбелл.

Нагадаємо, раніше ми писали, шо американський актор та музикант Джаред Лето зіграє головну роль у байопіку про німецько-французького модельєра та фотографа Карла Лагерфельда. У виробництві стрічки американському акторові допоможе модний будинок Karl Lagerfeld.