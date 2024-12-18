Усик в костюме и меховой накидке от Damirli

Украинский боксер Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский боксер Александр Усик прибыл в ОАЕ, где готовится к реваншу против британца Тайсона Фьюри, который пройдет в субботу, 21 декабря. На торжественную церемонию прибытия в Эр-Рияд перед боем Усик — Ф'юри спортсмен надел костюм от дизайнера Эльвиры Гасановой.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.

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Спортсмен вышел на публику в ярком фиолетовом костюме и меховой накидке с вышитым на ней тигром с желто-голубыми глазами. Образ для боксера создал украинский бренд дизайнера Эльвиры Гасановой Damirli, который отшивает образы для президента Зеленского.

Представители бренда объяснили символизм образа Усика. Костюм называется "Непокоренный". Фиолетовый цвет подчеркивает уверенность, силу и харизму спортсмена. А меховой дикий кот показывает неуловимость и готовность боксера к неожиданной атаке — его стилю боя. Желто-голубые глаза тигра символизируют цвет украинского флага.

Символизм меховой накидки Александра Усика. Фото: instagram.com/damirli_official/

Символизм костюма Александра Усика. Фото: instagram.com/damirli_official/

Александр Усик в костюме Гасановой. Фото: Reuters

Напомним, накануне боя с Фьюри Усик накануне боя трогательно обратился к украинским защитникам. А также украинская триатлетка Юлия Елистратова сделала Александру Усику трогательный подарок.