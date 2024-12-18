Усик в костюмі та хутряній накидці від Damirli

Український боксер Олександр Усик. Фото: Reuters

Український боксер Олександр Усик прибув до ОАЄ, де нині готується до реваншу проти британця Тайсона Фʼюрі, що пройде в суботу, 21 грудня. На урочисту церемонію прибуття в Ер-Ріяд перед боєм Усик — Ф'юрі спортсмен вдягнув костюм від дизайнерки Ельвіри Гасанової.

Відповідне відео було опубліковано в Instagram.

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Спортсмен вийшов на публіку у яскравому фіолетовому костюмі та хутряній накидці з вишитим на ній тигром із жовто-блакитними очима. Образ для боксера створив український бренд дизайнерки Ельвіри Гасанової Damirli, який відшиває образи для президента Зеленського.

Представники бренду пояснили символізм образу Усика. Костюм має назву "Нескорений". Фіолетовий колір підкреслює впевненість, силу та харизму спортсмена. А хутряний дикий кіт показує невловимість та готовність боксера до несподіваної атаки — його стилем бою. Жовто-блакитні очі тигра символізують кольори українського прапору.

Символізм хутряної накидки Олександра Усика. Фото: instagram.com/damirli_official/

Символізм костюма Олександра Усика. Фото: instagram.com/damirli_official/

Олександр Усик в костюмі від Гасанової. Фото: Reuters

Нагадаємо, напередодні бою із Ф'юрі Усик напередодні бою зворушливо звернувся до українських захисників. А також українська триатлетка Юлія Єлістратова зробила Олександру Усику зворушливий подарунок.