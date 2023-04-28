Усик отправился на фронт, чтобы поддержать украинских защитников, и попал под обстрел
Профессиональный украинский боксер Александр Усик поехал на передовую поддержать ВСУ, защищающих нашу родину от российского агрессора. Находясь в одной из горячих точек, боксер попал под обстрел.
Соответствующие фото появились у некоторых украинских военных в Instagram.
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Где именно побывал Усик, неизвестно, однако некоторые украинские защитники сообщали, что боксер попал под обстрел.
"Подарил Усику свой патч (шеврон — Ред.). Переждали пару прилетов. Такой вечер. Рад был видеть ", — говорится в подписи под фото.
Напомним, что чемпион мира по боксу Александр Усик в ближайшие месяцы проведет обязательную защиту одного из своих поясов. Его соперником станет британец Даниэль Дюбуа.
Также мы сообщали, что родной дядя чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри — Питер Фьюри считает, что возможное сражение против Александра Усика не будет легкой прогулкой для его племянника. Эксперт убежден: недооценивать украинца большая ошибка.
Добавим, что бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Карл Фремптон поделился мнениями о возможном поединке между Александром Усиком и Дэниелем Дюбуа. Эксперт считает, что у англичанина владеет определенными преимуществами, однако победить украинца ему будет крайне непросто.