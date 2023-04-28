Усик вирушив на фронт, щоб підтримати українських захисників, і потрапив під обстріл

Український професійний боксер Олександр Усик. Фото: УНІАН

Професійний український боксер Олександр Усик поїхав на передову підтримати ЗСУ, які захищають нашу батьківщину від російського агресора. Перебуваючи в одній із гарячих точок, боксер потрапив під обстріл.

Відповідні фото з'явилися в деяких українських військових в Instagram.

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Де саме побував Усик, не відомо, однак деякі українські захисники повідомляли, що боксер потрапив під обстріл.

"Подарував Усику свій патч (шеврон — Ред.). Перечекали пару прильотів. Такий вечір. Радий був бачити", — йдеться у підписі під фото.

Олександр Усик з одним із українських захисників. Фото: Instagram / illich_illich_illich

Олександр Усик з одним із українських захисників. Фото: Instagram / illich_illich_illich

Олександр Усик з одним із українських захисників. Фото: Instagram / ol_ol.sh.k

Нагадаємо, що чемпіон світу з боксу Олександр Усик найближчими місяцями проведе обов'язковий захист одного зі своїх поясів. Його суперником стане британець Даніель Дюбуа.

Також ми повідомляли, що рідний дядько чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі — Пітер Ф'юрі вважає, що можливий бій проти Олександра Усика не буде легкою прогулянкою для його племінника. Експерт переконаний: недооцінювати українця — велика помилка.

Додамо, що колишній чемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях Карл Фремптон поділився думками щодо можливого поєдинку між Олександром Усиком та Деніелем Дюбуа. Експерт вважає, що у англієць володіє певними перевагами, однак перемогти українця йому буде вкрай непросто.