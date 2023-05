В авиакатастрофе погиб известный режиссер, снимавший клипы и рекламу в Украине

Французский клипмейкер Валентин Пети. Фото: google.com

Известный французский клипмейкер Валентин Пети погиб в результате авиакатастрофы частного пассажирского самолета в Швейцарии. Он не дожил до своего 33-летия всего два дня.

Об этом сообщает издание Le Berry Républicain.

Подробности

По сообщениям местной полиции, также погибли 70-летний пилот и приятель клипмейкера. Самолет разбился в лесной зоне, в труднодоступном месте. Роковой полет был подарком на день рождения Пети, который сделал ему родственник, отметил отец клипмейкера.

Пети снимал рекламные видео для спортивных брендов Puma и Adidas, компаний H&M, Sony, Make Up for Ever, Beats, G-Shock. Он также продюсировал показ Balmain коллекции осень-зима 2021/2022 в аэропорту Шарль де Голль (Париж, Франция).

Пети также известен как режиссер клипов для A$AP Ferg (Floor Seats), Фаррелла Уильямса, The Neptunes (Green Juice) и испанской исполнительницы Розалии. Видео на песню Saoko снимали на улице Набережно-Крещатицкой и Подольско-Воскресенском мосту в Киеве.

