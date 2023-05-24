Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В авиакатастрофе погиб известный режиссер, снимавший клипы и рекламу в Украине arrow

В авиакатастрофе погиб известный режиссер, снимавший клипы и рекламу в Украине

24 мая 2023 13:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В авиакатастрофе погиб известный режиссер, снимавший клипы и рекламу в Украине
Французский клипмейкер Валентин Пети. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Известный французский клипмейкер Валентин Пети погиб в результате авиакатастрофы частного пассажирского самолета в Швейцарии. Он не дожил до своего 33-летия всего два дня.

Об этом сообщает издание Le Berry Républicain.

Читайте также:

Подробности

По сообщениям местной полиции, также погибли 70-летний пилот и приятель клипмейкера. Самолет разбился в лесной зоне, в труднодоступном месте. Роковой полет был подарком на день рождения Пети, который сделал ему родственник, отметил отец клипмейкера.

Пети снимал рекламные видео для спортивных брендов Puma и Adidas, компаний H&M, Sony, Make Up for Ever, Beats, G-Shock. Он также продюсировал показ Balmain коллекции осень-зима 2021/2022 в аэропорту Шарль де Голль (Париж, Франция).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пети также известен как режиссер клипов для A$AP Ferg (Floor Seats), Фаррелла Уильямса, The Neptunes (Green Juice) и испанской исполнительницы Розалии. Видео на песню Saoko снимали на улице Набережно-Крещатицкой и Подольско-Воскресенском мосту в Киеве.

Напомним, ранее мы писали, что на войне погиб режиссер телеканала "Малятко TV". Также мы рассказывали, что умер одна из самых востребованных и известных моделей: ему было всего 27 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас