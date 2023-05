В авіакатастрофі загинув відомий режисер, який знімав кліпи та рекламу в Україні

Французький кліпмейкер Валентин Петі. Фото: google.com

Відомий французький кліпмейкер Валентин Петі загинув внаслідок авіакатастрофи приватного пасажирського літака у Швейцарії. Він не дожив до свого 33-річчя лише два дні.

Про це повідомляє видання Le Berry Républicain.

Подробиці

За повідомленнями місцевої поліції, також загинули 70-річний пілот та приятель кліпмейкера. Літак розбився у лісовій зоні, у важкодоступному місці. Фатальний політ був подарунком на день народження Петі, який зробив йому родич, зазначив батько кліпмейкера.

Петі знімав рекламні відео для спортивних брендів Puma та adidas, компаній H&M, Sony, Make Up for Ever, Beats, G-Shock. Він також продюсував показ Balmain колекції осінь-зима 2021/2022 в аеропорту Шарль де Голль (Париж, Франція).

Петі також відомий як режисер кліпів для A$AP Ferg (Floor Seats), Фаррелла Вільямса, The Neptunes (Green Juice) та іспанської виконавиці Розалії. Відео на пісню Saoko знімали на вулиці Набережно-Хрещатицькій та Подільсько-Воскресенському мосту у Києві.

