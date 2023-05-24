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В авіакатастрофі загинув відомий режисер, який знімав кліпи та рекламу в Україні

24 травня 2023 13:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В авіакатастрофі загинув відомий режисер, який знімав кліпи та рекламу в Україні
Французький кліпмейкер Валентин Петі. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Відомий французький кліпмейкер Валентин Петі загинув внаслідок авіакатастрофи приватного пасажирського літака у Швейцарії. Він не дожив до свого 33-річчя лише два дні. 

Про це повідомляє видання Le Berry Républicain.

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Подробиці

За повідомленнями місцевої поліції, також загинули 70-річний пілот та приятель кліпмейкера. Літак розбився у лісовій зоні, у важкодоступному місці. Фатальний політ був подарунком на день народження Петі, який зробив йому родич, зазначив батько кліпмейкера.

Петі знімав рекламні відео для спортивних брендів Puma та adidas, компаній H&M, Sony, Make Up for Ever, Beats, G-Shock. Він також продюсував показ Balmain колекції осінь-зима 2021/2022 в аеропорту Шарль де Голль (Париж, Франція).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Петі також відомий як режисер кліпів для A$AP Ferg (Floor Seats), Фаррелла Вільямса, The Neptunes (Green Juice) та іспанської виконавиці Розалії. Відео на  пісню Saoko знімали на вулиці Набережно-Хрещатицькій та Подільсько-Воскресенському мосту у Києві. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на війні загинув режисер телеканалу "Малятко TV". Також ми розповідали, що помер один з найбільш затребуваних та відомих моделей: йому було лише 27 років.

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