Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В боях под Соледаром погиб брат Ирины Федишин arrow

В боях под Соледаром погиб брат Ирины Федишин

10 февраля 2023 20:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В боях под Соледаром погиб брат певицы Ирины Федишин
Брат певицы Ирины Федишин, защитник и Герой Украины Роман Климкович
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Кровавая политика кремля продолжает забирать жизни лучших сыновей и дочерей Украины. Горе пришло в семью певицы Ирины. На фронте погиб ее двоюродный брат Роман Климкович.

Ужасной новостью певица поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Подробности

Герой Украины отправился защищать родную землю добровольцем с первых дней войны. Только недавно Роману удалось вырваться на десять дней домой. Защитник Украины сразу навестил бабушку и затем пришел в гости к Ирине Федишин.

"Ты рассказывал о войне. Был полон сил, энергии даже словом не оговорился, что там тяжело. А у меня даже мысли никогда не было, что может что-то случиться. Ты постоянно улыбался и подшучивал. Мы стояли в коридоре и никак не могли распрощаться... Ты время от времени меня обнимал, шел и снова останавливался на разговор. Я пригласила тебя на концерт в Трускавце 25 января. Ты сказал, что очень постараешься быть. Как я была рада, когда увидела тебя в первом ряду. Ты, как всегда, улыбался, аплодировал и поддерживал меня", — вспомнила последнюю встречу с братом певица.

Роман погиб в бою под Соледаром. Об этом телефонным звонком Ирине сообщили побратимы Героя Украины. Защитнику нашей страны было всего 34 года.

"Я не верила и до последнего надеялась, что это ошибка. Возможно, ты ранен и попал в плен. Но твой побратим Володя, с которым вы вместе добровольцами пошли на войну, вернулся сегодня в этот окоп и убедился, что тебя уже нет. Он пытается вынести твое тело, сказал, что не оставит тебя. Но это сделать очень тяжело, поскольку есть окружение с трех сторон. Володя, ты должен выжить! Роман бы этого очень хотел. Прошу молитву за ребят, которым в эти минуты очень тяжело", — сообщила Федишин.

Напомним, ранее мы писали, что жених подруги шоувумен Леси Никитюк погиб на фронте лишь  через два дня после предложения. Также мы рассказывали, что под Бахмутом погиб украинский кинорежиссер Олег Бобало.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

08:43 Есть попадание в энергообъекты: Днепропетровская ОВА сообщила о последствиях ночной атаки дронов

08:35 Более 1100 оккупантов за сутки отправились к Кобзону: Генштаб объявил огромные потери рф

08:25 Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине: где и когда о ней объявит Байден

08:23 Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб один гражданский человек, четверо ранены

08:12 Из-за санкций россия сократит добычу нефти: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:08 Когда россия начнет новое наступление на украинские территории: прогноз Белого дома

08:00 В Украине потеплеет до +5: на севере и в Винницкой области ожидается снег

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром

07:45 Мобилизация в Украине: как отцу-одиночке получить отсрочку

07:43 Разгром оккупантов под Угледаром: ISW прогнозирует новые поражения российской армии

Новина з відео

22:48 Расписанные гильзы, ракеты и буржуйки: в Киеве откроют оригинальную выставку о войне

Новина з відео

19:48 Linkin Park выпустил видеоклип, который создал искусственный интеллект

Новина з відео

19:28 "Я горжусь нашим народом": Зеленский трогательно поблагодарил украинцев

Новина з відео

18:57 Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова презентовала первую украиноязычную песню, которую дважды переписывала

Новина з відео

18:04 "Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 11 февраля: Ракам — уделить время быту, Козерогам — приготовиться к неожиданностям

Новина з відео

17:22 Минкульт предложил Киевской консерватории отказаться от Чайковского в названии и напомнил о законе

Новина з відео

14:06 В Турции из-под завалов достали украинку и ее 4-летнего сына, — CNN

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Актуальное по теме

None 11 Февраль 08:44

Есть попадание в энергообъекты: Днепропетровская ОВА сообщила о последствиях ночной атаки дронов

None 11 Февраль 08:23

Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб один гражданский человек, четверо ранены

None 11 Февраль 08:30

Из-за санкций россия сократит добычу нефти: что известно

None 11 Февраль 08:08

Когда россия начнет новое наступление на украинские территории: прогноз Белого дома

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB