В боях под Соледаром погиб брат певицы Ирины Федишин

Брат певицы Ирины Федишин, защитник и Герой Украины Роман Климкович

Кровавая политика кремля продолжает забирать жизни лучших сыновей и дочерей Украины. Горе пришло в семью певицы Ирины. На фронте погиб ее двоюродный брат Роман Климкович.

Ужасной новостью певица поделилась в своем Instagram.

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Герой Украины отправился защищать родную землю добровольцем с первых дней войны. Только недавно Роману удалось вырваться на десять дней домой. Защитник Украины сразу навестил бабушку и затем пришел в гости к Ирине Федишин.

"Ты рассказывал о войне. Был полон сил, энергии даже словом не оговорился, что там тяжело. А у меня даже мысли никогда не было, что может что-то случиться. Ты постоянно улыбался и подшучивал. Мы стояли в коридоре и никак не могли распрощаться... Ты время от времени меня обнимал, шел и снова останавливался на разговор. Я пригласила тебя на концерт в Трускавце 25 января. Ты сказал, что очень постараешься быть. Как я была рада, когда увидела тебя в первом ряду. Ты, как всегда, улыбался, аплодировал и поддерживал меня", — вспомнила последнюю встречу с братом певица.

Роман погиб в бою под Соледаром. Об этом телефонным звонком Ирине сообщили побратимы Героя Украины. Защитнику нашей страны было всего 34 года.

"Я не верила и до последнего надеялась, что это ошибка. Возможно, ты ранен и попал в плен. Но твой побратим Володя, с которым вы вместе добровольцами пошли на войну, вернулся сегодня в этот окоп и убедился, что тебя уже нет. Он пытается вынести твое тело, сказал, что не оставит тебя. Но это сделать очень тяжело, поскольку есть окружение с трех сторон. Володя, ты должен выжить! Роман бы этого очень хотел. Прошу молитву за ребят, которым в эти минуты очень тяжело", — сообщила Федишин.

Напомним, ранее мы писали, что жених подруги шоувумен Леси Никитюк погиб на фронте лишь через два дня после предложения. Также мы рассказывали, что под Бахмутом погиб украинский кинорежиссер Олег Бобало.