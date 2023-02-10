В боях під Соледаром загинув брат співачки Ірини Федишин

Брат співачки Ірини Федишин, захисник та Герой України Роман Климкович

Кривава політика кремля продовжує забирати життя кращих синів та доньок України. Горе прийшло в родину співачки Ірини. На фронті загинув її двоюрідний брат Роман Климкович.

Жахливою новиною співачка поділилась у своєму Instagram.

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Герой України пішов боронити рідну землю добровольцем з перших днів війни. Тільки нещодавно Роману вдалось вирватися на десять днів додому. Захисник України одразу провідав бабусю і потім прийшов в гості до Ірини Федишин.

"Ти розповідав про війну. Був повний сил, енергії, навіть, словом не обмовився, що там важко. А у мене навіть думки ніколи не було, що може щось трапитися. Ти постійно посміхався і піджартовував. Ми стояли в коридорі і ніяк не могли розпрощатися. Ти час від часу мене обіймав, йшов і знову зупинявся на розмову. Я запросила тебе на концерт у Трускавці 25 січня. Ти сказав, що дуже постараєшся бути. Яка ж я була рада, коли побачила тебе у першому ряду. Ти як завжди усміхався, аплодував і підтримував мене", — згадала останню зустріч з братом співачка.

Роман загинув у бою під Соледаром. Про це телефонним дзвінком Ірині повідомили побратими Героя України. Захиснику нашої країни було лише 34 роки.

"Я не вірила і до останнього сподівалася, що це помилка. Можливо, ти поранений і потрапив у полон. Але твій побратим Володя, з яким ви разом добровольцями пішли на війну, повернувся сьогодні у цей окоп і пересвідчився, що тебе вже немає. Він намагається винести твоє тіло, сказав, що не залишить тебе. Але це зробити дуже важко, оскільки є оточення з трьох сторін. Володя, ти маєш вижити! Роман би цього дуже хотів. Як би не було важко, ти маєш подбати про свою безпеку. Прошу молитву за хлопців, яким у ці хвилини дуже важко", — повідомила Федишин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що наречений подруги шоувумен Лесі Нікітюк загинув на фронті лише через два дні після освідчення. Також ми розповідали, що під Бахмутом загинув український кінорежисер Олег Бобало.