Вражеский дрон оккупантов повредил дом актера Михаила Кукуюка

Актер, музыкант Михаил Кукуюк на съемках. Фото: Instagram/osbb.film

В ночь на 22 декабря оккупанты в очередной раз атаковали БпЛА Киевскую область. В результате падения обломков дрона пострадал дом, в котором живет заслуженный артист Украины Михаил Кукуюк.

Об этом 50-летний актер сообщил в своих соцсетях.

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Звезда, в частности фильмов "Свингеры" и сериала "Слуга народа 2" живет в Броварах. Именно там в результате вражеской атаки пострадали несколько многоэтажек, в том числе и та, в которой квартира есть у Кукуюка.

"Мужики побежали наверх и одними огнетушителями самостоятельно, еще до приезда ГСЧС и пожарных (и вообще как оказалось есть изрядные проблемы с нашими противопожарными средствами, которые нужно как можно быстрее решить), на крыше был локализован пожар от последствий попадания дрона с термобарической боевой частью. Все было сделано быстро, без паники, с учетом всех соответствующих инструкций", — отметил Кукуюк.

Актер отметил, что в очередной раз он убедился — у него лучшие соседи. Михаил призвал всех проверить противопожарное состояние домов

"Кто-то минувшей ночью радовался победе Усика, а я радовался что у меня лучшие в мире соседи. И как в феврале 2022-го мы объединились в домовое ТРО, так и сегодня в случае реальной опасности мы можем стать одним целым... Все живы, здоровы и невредимые", — подытожил Михаил Кукуюк.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области ударные БпЛА уничтожили склад "Сільпо". Также мы рассказывали, что оккупанты ударили шахедом по многоэтажке в Харькове.