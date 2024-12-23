Ворожий дрон окупантів пошкодив будинок актора Михайла Кукуюка

Актор, музикант Михайло Кукуюк на зйомках. Фото: Instagram/osbb.film

В ніч проти 22 грудня окупанти черговий раз атакували БпЛА Київську область. Внаслідок падіння уламків дрона постраждав будинок, в якому живе заслужений артист України Михайло Кукуюк.

Про це 50-річний актор повідомив у своїх соцмережах.

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Зірка фільмів "Свінгери" та серіалу "Слуга народу 2" живе в Броварах. Саме там внаслідок ворожої атаки постраждали декілька багатоповерхівок, зокрема й та, в якій є квартира Кукуюка.

"Мужики побігли нагору і одними вогнегасниками самотужки, ще до приїзду ДСНС і пожежників (і взагалі, як виявилося, є неабиякі проблеми з нашими протипожежними засобами, які треба якомога швидше вирішити), на даху було локалізовано пожежу від наслідків влучання дрона з термобаричною бойовою частиною. Все було зроблено швидко, без паніки, з урахуванням всіх відповідних інструкцій", — зазначив Кукуюк.

Актор зазначив, що черговий раз він переконався — у нього найкращі сусіди. Михайло закликав всіх перевірити протипожежний стан будинків.

"Хтось минулої ночі радів перемозі Усика, а я радів, що у мене найкращі у світі сусіди. І як в лютому 2022-го ми обʼєдналися в будинкове ТРО, так і сьогодні у випадку реальної небезпеки ми можемо стати одним цілим… Всі живі, здорові і неушкоджені", — підсумував Михайло Кукуюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині ударні БпЛА знищили склад "Сільпо". Також ми розповідали, що окупанти вдарили шахедом по багатоповерхівці в Харкові.