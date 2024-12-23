Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow В дім зірки фільму "Свінгери" влучив ворожий дрон — відео arrow

В дім зірки фільму "Свінгери" влучив ворожий дрон — відео

23 грудня 2024 06:32
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Ворожий дрон окупантів пошкодив будинок актора Михайла Кукуюка
Актор, музикант Михайло Кукуюк на зйомках. Фото: Instagram/osbb.film
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

В ніч проти 22 грудня окупанти черговий раз атакували БпЛА Київську область. Внаслідок падіння уламків дрона постраждав будинок, в якому живе заслужений артист України Михайло Кукуюк. 

Про це 50-річний актор повідомив у своїх соцмережах.

Читайте також:

БпЛА окупантів пошкодив будинок Михайла Кукуюка

Зірка фільмів "Свінгери" та серіалу "Слуга народу 2" живе в Броварах. Саме там внаслідок ворожої атаки постраждали декілька багатоповерхівок, зокрема й та, в якій є квартира Кукуюка. 

"Мужики побігли нагору і одними вогнегасниками самотужки, ще до приїзду ДСНС і пожежників (і взагалі, як виявилося, є неабиякі проблеми з нашими протипожежними засобами, які треба якомога швидше вирішити), на даху було локалізовано пожежу від наслідків влучання дрона з термобаричною бойовою частиною. Все було зроблено швидко, без паніки, з урахуванням всіх відповідних інструкцій", — зазначив Кукуюк. 

Актор зазначив, що черговий раз він переконався — у нього найкращі сусіди. Михайло закликав всіх перевірити протипожежний стан будинків.

"Хтось минулої ночі радів перемозі Усика, а я радів, що у мене найкращі у світі сусіди. І як в лютому 2022-го ми обʼєдналися в будинкове ТРО, так і сьогодні у випадку реальної небезпеки ми можемо стати одним цілим… Всі живі, здорові і неушкоджені", — підсумував Михайло Кукуюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині ударні БпЛА знищили склад "Сільпо". Також ми розповідали, що окупанти вдарили шахедом по багатоповерхівці в Харкові.

актори українські зірки атака БпЛА руйнування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 Чоловік у Viber повідомляв про місця видачі повісток — вирок суду

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

08:00 Не надійшла "Зимова єПідтримка" — основні причини затримки

07:30 Коли зростуть виплати курсантам військових вишів

07:21 Проігнорував повістку, бо боявся померти — як покарав суд

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

07:11 Трамп відповів, чи має Маск політичний вплив

07:01 Неприємний сюрприз — чому ПриватБанк блокує рахунки клієнтів

Ексклюзив

06:56 Росія не зупиниться, заморозки війни не буде, — Подоляк

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — як можуть зрости виплати

08:02 Чоловік у Viber повідомляв про місця видачі повісток — вирок суду

08:00 Не надійшла "Зимова єПідтримка" — основні причини затримки

07:30 Коли зростуть виплати курсантам військових вишів

07:21 Проігнорував повістку, бо боявся померти — як покарав суд

07:11 Трамп відповів, чи має Маск політичний вплив

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

07:01 Неприємний сюрприз — чому ПриватБанк блокує рахунки клієнтів

Ексклюзив

06:56 Росія не зупиниться, заморозки війни не буде, — Подоляк

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — як можуть зрости виплати

06:06 Швидкий сніданок "по-домашньому", який не набридає ніколи

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку