Польский Слуга народа Марцин Гицнар: большое интервью

Марцин Гицнар в главной роли польской адаптации "Слуги народа". Фото: Polot/Aleksandra Mecwaldowska/Polsat

Польская версия украинского сериала "Слуга народа" вышла на экраны в начале марта. Адаптированный вариант почти полностью повторяет сюжет об учителе истории, ставшего президентом.

В польской версии главного героя зовут Игнатий Конечный. Его сыграл 40-летний актер театра, кино и дубляжа, режиссер и преподаватель театральной академии А. Зельверович в Варшаве Марцин Гицнар.

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— Господин Марцин, сразу ли вы приняли предложение сняться в сериале "Слуга народа"?

— Да. Мне кажется, что это предложение поступило в самый подходящий момент. Мой календарь был немного свободнее, а желание вернуться к актерской деятельности немного сильнее.

Кроме того, сама история мне показалась оригинальной, веселой и привлекательной. Я ни минуты не колебался, хотя окончательное подтверждение, что я сыграю эту роль, мне пришлось подождать — я не сразу был идеальным кандидатом.

Марцин Гицнар в сериале "Слуга народа". Фото: Polot/Aleksandra Mecwaldowska/Polsat

— Смотрели ли вы оригинальную украинскую версию сериала? Если да, то было ли это до того, как вам предложили съемки или после, и каковы ваши впечатления?

— Да, я смотрел отрывки оригинала еще до кастинга, чтобы знать, в чем я буду участвовать. Позже перед самыми съемками пересмотрел сериал полностью, и должен признать, что мне понравился украинский оригинал.

Сама история увлекла меня, держала в напряжении — смотрел на одном дыхании. Понравилась актерская игра, быстрый темп и комедийный стиль – получил удовольствие во время просмотра.

Возможно, не все шутки были совершенными, может, некоторые сцены выглядели как в кабаре, но это не меняет факта, что я наслаждался просмотром работы замечательной оригинальной команды.

Марцин Гицнар в сериале "Слуга народа". Фото Polot/Aleksandra Mecwaldowska/Polsat

— Что было самым трудным для вас во время съемок?

— Наверное, труднее всего было не запутаться. Мы снимали сцены не в хронологическом порядке, поэтому каждый день в каждой сцене нужно было держать в памяти, на каком этапе истории мы находимся, какой момент переживает главный герой и так далее.

Период съемок был очень интенсивным, мало перерывов, много текста для изучения. И постоянно должен следить, чтобы Игнатий был добрым, но не пресным, смешным, но не карикатурным, сильным, но не отталкивающим — поиск золотой середины требовал внимательности.

— Часто ли вас сравнивают с Владимиром Зеленским, и как вы к этому относитесь?

— Лично я вообще не сравниваю себя с Владимиром Зеленским. Меньше с тем, конечно, меня с ним сравнивают довольно часто в контексте того, что я играю ту же роль, но я не переживаю этого, не придаю слишком большого значения подобным оценкам.

Марцин Гицнар в сериале "Слуга народа". Фото Polot/Aleksandra Mecwaldowska/Polsat

— Была ли у вас мысль тоже податься в президенты, как Владимир Зеленский после съемок в сериале "Слуга народа"?

— Ни в коем случае.

— Отреагировал ли сам Зеленский на польскую версию сериала?

— Не знаю, видел ли польскую версию "Слуги народа" сам президент Зеленский, но знаю, что несколько человек из его окружения (продюсеры, ассистентка) видели фрагменты.

Судя по всему, им понравилось. Они также обратили внимание на сходство между нами не только внешне, но и в звучании голоса, что мне кажется несколько преувеличенным.

Марцин Гицнар в сериале "Слуга народа". Фото Polot/Aleksandra Mecwaldowska/Polsat

— Насколько сериал адаптирован под польского зрителя, украинская версия ли им тоже близка и оставили все, как в оригинале?

— Основная часть сюжета осталась такой, как в оригинале, ведь если бы было желание изменить этот сценарий так, чтобы приспособить его к польским условиям, пришлось бы его просто написать заново.

Слишком много отличий между польской и украинской системой государственного управления. Да, наша версия является, по сути, оригинальной историей, лишь немного адаптированной по отношению к шуткам, конкретным людям и местам событий, чтобы это было понятно польскому зрителю.

Марцин Гицнар в сериале "Слуга народа". Фото Polot/Aleksandra Mecwaldowska/Polsat

— Есть ли что-нибудь, что бы вы хотели изменить в сценарии, будь режиссером этого сериала?

— Наверное, да, потому что я сам режиссер по образованию, но, когда я играю, должен разделять эти два вида деятельности. Как актер, я сосредотачиваюсь на игре, чтобы сыграть как можно лучше.

"Слуга народа" по миру

Съемки польского "Слуги народа" началась в конце июля 2022 года и проходили в Варшаве. Адаптированная версия насчитывает 24 серии. Производством занимался телеканал Polsat, а режиссером стал Мачей Белинский. Первые две серии сериала в Польше показали 4 марта. В среднем их посмотрели 1,12 млн зрителей.

Украинский сериал "Слуга народа" особенно популярным стал в мире после полномасштабного вторжения России. Формат или сам сериал купили более 20 стран, в том числе Великобритания, Франция, США, Греция, Индия, Корея, Молдова, Монголия, Финляндия, Грузия и Эстония.

Права на реализацию формата приобрела американская Fox Studios. Украинская версия сериала появилась и на Netflix. Польша стала первой страной, которая адаптировала сериал под своего зрителя.