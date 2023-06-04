Польский Слуга народу Марцін Гицнар: велике інтервью

Марцін Гицнар в головній ролі польської адаптації "Слуги народу". Фото: Polot/Aleksandra Mecwaldowska/Polsat

Польська версія українського серіалу "Слуга народу" вийшла на екрани на початку березня. Адаптований варіант майже повністю повторює сюжет про вчителя історії, який став президентом.

У польській версії головного героя звуть Іґнацій Конечний. Його зіграв 40-річний актор театру, кіно та дубляжу, режисер і викладач театральної академії А. Зельверовича у Варшаві Марцін Гицнар.

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— Пане Марцін, чи одразу ви прийняли пропозицію знятися в серіалі "Слуга народу"?

— Так. Мені здається, що ця пропозиція надійшла в найпотрібніший момент. Мій календар був трохи більш вільним, а бажання повернутися до акторської діяльності трохи сильнішим.

Окрім того, сама історія мені видалася оригінальною, веселою і привабливою. Я жодної хвилини не вагався, хоча на остаточне підтвердження, що я зіграю цю роль, мені довелося почекати — я не одразу був ідеальним кандидатом.

Марцін Гицнар в серіалі "Слуга народу". Фото: Polot/Aleksandra Mecwaldowska/Polsat

— Чи дивились ви оригінальну українську версію серіалу? Якщо так, то чи було це до того, як запропонували зйомки чи після, і які ваші враження?

— Так, я дивився уривки оригіналу ще до кастингу, щоб знати, в чому можливо братиму участь. Пізніше, перед самими зйомками, передивився серіал повністю, і мушу визнати, що мені сподобався український оригінал.

Сама історія захопила мене, тримала в напруженні — дивився на одному диханні. Сподобалася акторська гра, швидкий темп і комедійний стиль — отримав задоволення під час перегляду.

Можливо, не усі жарти були досконалими, може деякі сцени виглядали як в кабаре, але це не змінює факту, що я насолоджувався переглядом роботи чудової оригінальної команди.

Марцін Гицнар у серіалі "Слуга народу". Фото Polot/Aleksandra Mecwaldowska/Polsat

— Що було найважчим під час зйомок для вас?

— Напевно, найважче було не заплутатися. Ми знімали сцени не в хронологічному порядку, тому кожен день в кожній сцені треба було тримати в пам'яті, на якому етапі історії ми знаходимося, який момент переживає головний герой і так далі.

Період зйомок був дуже інтенсивним, мало перерв, багато тексту для вивчення. І постійно мав стежити, щоб Іґнацій був добрим, але не прісним, смішним, але не карикатурним, сильним, але не відштовхуючим — пошук золотої середини вимагав уважності.

— Чи часто вас порівнюють із Володимиром Зеленським, і як ви до цього ставитеся?

— Особисто я взагалі не порівнюю себе з Володимиром Зеленським. Менше з тим, звісно, мене з ним порівнюють досить часто в контексті того, що я граю ту саму роль, але я не переймаюся цим, не надаю надто великого значення подібним оцінкам.

Марцін Гицнар у серіалі "Слуга народу". Фото Polot/Aleksandra Mecwaldowska/Polsat

— Чи була у вас думка теж податися в президенти, як Володимир Зеленський після зйомок у серіалі "Слуга народу"?

— У жодному разі.

— Чи відреагував сам Зеленський на польську версію серіалу?

— Не знаю, чи бачив польську версію "Слуги народу" сам президент Зеленський, але знаю, що кілька людей з його оточення (продюсери, асистентка) бачили фрагменти.

Судячи з усього, їм сподобалося. Вони також звернули увагу на схожість між нами не тільки зовнішньо, а ще й у звучанні голосу, що мені здається дещо перебільшеним.

Марцін Гицнар у серіалі "Слуга народу". Фото Polot/Aleksandra Mecwaldowska/Polsat

— Наскільки серіал адаптований під польського глядача, чи українська версія їм теж близька і залишили все, як в оригіналі?

— Основна частина сюжету залишилася такою, як в оригіналі, адже, якби було бажання змінити цей сценарій так, щоб пристосувати його до польських умов, то довелось би його просто написати заново.

Занадто багато відмінностей між польською та українською системою державного управління. Так, наша версія є, по суті, оригінальною історією, лише трохи адаптованою стосовно жартів, конкретних людей і місць подій, щоб це було зрозуміло польському глядачеві.

Марцін Гицнар у серіалі "Слуга народу". Фото Polot/Aleksandra Mecwaldowska/Polsat

— Чи є щось, що би ви хотіли змінити в сценарії, якби були режисером цього серіалу?

— Напевно, так, бо я сам режисер за освітою, але, коли я граю, то маю розділяти ці два види діяльності. Як актор, я зосереджуюсь на грі, щоб зіграти якнайкраще.

"Слуга народу" по світу

Зйомки польського "Слуги народу" розпочалася наприкінці липня 2022 року і проходили у Варшаві. Адаптована версія налічує 24 серії. Виробництвом займався телеканал Polsat, а режисером став Мачей Бєлінський. Перші дві серії серіалу у Польщі показали 4 березня. У середньому їх подивилися 1,12 млн глядачів.

Український серіал "Слуга народу" особливо популярним став у світі після повномасштабного вторгнення Росії. Формат або сам серіал купили понад 20 країн, зокрема Велика Британія, Франція, США, Греція, Індія, Корея, Молдова, Монголія, Фінляндія, Грузія та Естонія.

Права на реалізацію формату придбала американська Fox Studios. Українська версія серіалу зʼявилась і на Netflix. Польща стала першою країною, яка адаптувала серіал під свого глядача.