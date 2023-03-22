В семье Софии Ротару произошло горе: певица вышла на связь в соцсетях
Недавно сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко сообщил, что ушла из жизни его теща. Ей был 71 год.
На горе в семье в своих Instastories отреагировала и София Ротару.
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Людмила Белоусова, мать супруги звездного сына Светланы Евдокименко, не дожила до дня рождения две недели. Смерть наступила на прошлой неделе.
София Ротару, которая в 2021 году получила звание Национальной легенды Украины, редко делает публикации в своих соцсетях. Впрочем, певица прервала молчание и решила почтить память родственницы вместе с поклонниками.
"Вечная память", — лаконично подписала фотографию Людмилы Белоусовой София Ротару, добавив эмодзи свечи.
Отметим, что умершая родственница, как и звездная певица, была бабушкой двух внуков: диджея Анатолия и блогера Софии. Они оба сейчас живут за границей. О местонахождении самой Ротару известно мало.
Напомним, ранее мы писали, что внук Софии Ротару, задержанный во время бегства из Украины, впервые дал интервью. Также мы рассказывали, что шоувумен Леся Никитюк выпустила короткий трек "Тільки-тільки". За основу она взяла музыку из песни Софии Ротару "Только этого мало", а новые слова написал автор предыдущих хитов Леси Никитюк Михаил Мартынюк.