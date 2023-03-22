В родині Софії Ротару сталося горе: співачка вийшла на зв'язок у соцмережах

Співачка Софія Ротару

Нещодавно син співачки Софії Ротару, Руслан Євдокименко, повідомив, що пішла з життя його теща. Їй був 71 рік.

На горе в родині у своїх Instastories відреагувала і Софія Ротару.

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Людмила Білоусова, мати дружини зіркового сина Світлани Євдокименко, не дожила до дня народження два тижні. Смерть наступила минулого тижня.

Софія Ротару, яка 2021 року отримала звання Національної легенди України, рідко робить публікації у своїх соцмережах. Втім, співачка перервала мовчання та вирішила вшанувати пам’ять родички разом з шанувальниками.

"Вічна пам'ять", — лаконічно підписала фотографію Людмили Білоусової Софія Ротару, додавши емодзі свічки.

Відзначимо, що померла родичка, як і зіркова співачка, була бабусею двох онуків: діджея Анатолія та блогерки Софії. Вони обидва зараз живуть закордоном. Про місцеперебування самої Ротару наразі відомо мало.

Нагадаємо, раніше ми писали, що онук Софії Ротару, якого затримали під час втечі з України, вперше дав інтерв'ю. Також ми розповідали, що шоувумен Леся Нікітюк випустила короткий трек "Тільки-тільки". За основу вона взяла музику з пісні Софії Ротару "Только этого мало", а нові слова написав автор попередніх хітів Лесі Нікітюк Михайло Мартинюк.