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Беременная Меган Фокс приобрела роскошный дом за круглую сумму

12 декабря 2024 14:15
Мария Покровская - Редактор
Беременная Меган Фокс после расставания с женихом приобрела дом
Меган Фокс. Фото: instagram.com/jennakristina
Мария Покровская - Редактор

Американская актриса Меган Фокс после расставания с рэпером Machine Gun Kelly решила приобрести собственное здание. Беременная звезда "Трансформеров" планирует поселиться в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщило издание TMZ.

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Как рассказали инсайдеры, последний год Меган и ее бывший бойфренд Machine Gun Kelly почти все время жили в отдельности. Актрисе не нравилось то, что ее избранник часто приглашает домой гостей, поэтому она жила преимущественно в арендованных домах.

Однако после новости о своей беременности Меган решила купить собственное жилье, где будет жить вместе с детьми. Как известно, от предыдущего брака с актером Брайаном Грином Фокс имеет трех сыновей — 12-летнего Ноа Шеннона, 10-летнего Боди Ренсома и 8-летнего Джонни Ривера.

Актриса Меган Фокс
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/jennakristina

Звезда приобрела большой дом в популярном среди звезд районе Лос-Анджелеса. За роскошный дом Фокс заплатила около восьми миллионов долларов.

Меган Фокс и его бойфренд Machine Gun Kelly встречались в течение пяти лет. Отношения пары трудно назвать стабильными, ведь это не в первый раз, когда влюбленные разбежались. Не исключено, что актриса и рэпер могут снова помириться.

Напомним, что на днях стало известно, что беременная актриса ушла от своего любимого из-за измены.

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Меган Фокс беременность зарубежные звезды дом Machine Gun Kelly

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