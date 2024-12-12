Вагітна Меган Фокс після розставання з нареченим придбала будинок

Меган Фокс. Фото: instagram.com/jennakristina

Американська акторка Меган Фокс після розставання з репером Machine Gun Kelly вирішила придбати власний будинок. Вагітна зірка "Трансформерів" планує оселитися в Лос-Анджелесі.

Про це повідомило видання TMZ.

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Як розповіли інсайдери, останній рік Меган та її колишній бойфренд Machine Gun Kelly майже увесь час жили окремо. Акторці не подобалося те, що її обранець часто запрошує додому гостей, тож вона переважно жила в орендованих будинках.

Однак після новини про свою вагітність Меган вирішила придбати власне житло, де буде жити разом із дітьми. Як відомо, від попереднього шлюбу з актором Браяном Гріном Фокс має трьох синів — 12 річного Ноа Шеннона, 10-річного Боді Ренсома та 8-річного Джоні Рівера.

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/jennakristina

Зірка придбала великий будинок у популярному серед зірок районі Лос-Анджелесу. За розкішну оселю Фокс заплатила близько восьми мільйонів доларів.

Меган Фокс та її бойфренд Machine Gun Kelly зустрічалися протягом п'яти років. Стосунки пари важко назвати стабільними, адже це не вперше, коли закохані розбіглися. Тож, не виключено, що акторка та репер можуть знову помиритися.

Нагадаємо, що днями стало відомо, що вагітна акторка пішла від свого коханого через зраду.

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