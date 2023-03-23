Беременную Линдси Лохан и других звезд оштрафовали на кругленькую сумму за рекламу криптокомпаний

Голливудская актриса Линдси Лохан

В конце прошлого года американскую светскую львицу Ким Кардашьян оштрафовали на миллион долларов за продвижение токенов EthereumMax. По закону она должна была предупредить, что эта реклама и такой заработок имеет риски. В схожую ситуацию сейчас попали и другие знаменитости.

Об этом сообщает издание Sky News.

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Ряд американских знаменитостей были оштрафованы за продвижение криптоинвестиций среди своих подписчиков в соцсетях. Селебритис скрыли тот факт, что получали деньги за рекламу.

Среди звездных фигурантов актриса Линдси Лохан, рэперы Akon и Lil Yachty, певец Ne-Yo, боксер Джейк Пол и звезда фильмов для взрослых Мишель Мэйсон. Они согласились заплатить 400 тысяч долларов штрафа Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

"Знаменитости платили за продвижение криптовалютных компаний Tronix и BitTorrent среди миллионов подписчиков в социальных сетях. Ни одна из знаменитостей, уплатившая штрафы, не признала и не опровергла выводов SEC", — отмечает издание.

Спикер Лохан, которая на прошлой неделе объявила о своей беременности, сообщил, что с актрисой связались еще в марте прошлого года. На тот момент она не знала о требовании раскрывать информацию об оплате за повышение и согласилась оплатить штраф. Она вернула 10 тысяч долларов, полученных от криптокомпаний. А также уплатила 30 тысяч долларов штрафа.

Напомним, ранее мы рассказывали, что певицу Мадонну, исполнителя Джастина Бибера, светскую львицу Пэрис Хилтон и других звезд обвиняют в мошенничестве: дело на 5 млн долларов.