Вагітну Ліндсі Лохан та інших зірок оштрафували на кругленьку суму за рекламу криптокомпаній
Наприкінці минулого року американську світську левицю Кім Кардаш’ян оштрафували на мільйон доларів за просування токенів EthereumMax. За законом вона повинна була попередити, що це реклама і такий заробіток має ризики. В подібну ситуацію зараз потрапили й інші знаменитості.
Про це повідомляє видання Sky News.
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Низку американських знаменитостей оштрафували за просування криптоінвестицій серед своїх підписників у соцмережах. Селебрітіс приховали той факт, що отримували гроші за рекламу.
Серед зіркових фігурантів акторка Ліндсі Лохан, репери Akon та Lil Yachty, співак Ne-Yo, боксер Джейк Пол і зірка фільмів для дорослих Мішель Мейсон. Вони погодились сплатити 400 тисяч доларів штрафу Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).
"Знаменитості платили за просування криптовалютних компаній Tronix і BitTorrent серед мільйонів підписників у соціальних мережах. Жодна зі знаменитостей, яка сплатила штрафи, не визнала і не спростувала висновків SEC", — зазначає видання.
Речник Лохан, яка минулого тижня оголосила про свою вагітність, повідомив, що з акторкою зв’язалися ще в березні минулого року. На той момент вона не знала про вимогу розкривати інформацію про оплату за підвищення, і погодилася сплатити штраф. Вона повернула 10 тисяч доларів, які отримала від криптокомпаній. А також сплатила 30 тисяч доларів штрафу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співачку Мадонну, виконавця Джастіна Бібера, світську левицю Періс Гілтон та інших зірок звинувачують у шахрайстві: справа на 5 млн доларів.