Анатолий Анатолич рассказал об убийстве отца

Телеведущий и блоггер Анатолий Анатолич. Фото: скриншот YouTube

Популярный ведущий Анатолий Анатолич поделился с поклонниками личным. Шоумен рассказал подробности об убийстве своего отца.

Своей историей он поделился в интервью Славе Демину.

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Анатолий Анатолич об отце

Анатолич рассказал, что его папу убили, когда ему было 2 года. Он был наркоманом, однако в тот момент уже не употреблял. По словам шоумена, убийца совершил нападение в состоянии наркотического опьянения.

"Это было во дворе нашего дома. Мы жили в частном секторе в Кривом Роге. Такой наркоманский район. Но нас не было дома: меня и мамы. Мы были на дне рождения каком-то, а папа вернулся раньше. Произошла драка и погиб он от рук человека, который тоже употреблял. Тот чувак был даже, кажется, под кайфом в тот момент", — поделился ведущий.

Как сообщил Анатолич, нападавший хотел отомстить из-за того, что отсидел срок в тюрьме вроде бы вместо отца шоумена.

"Они с дальнего Востока, где они служили, привезли какие-то запрещенные вещества. Начало 80-х. Их арестовали, этого чувака посадили, а моего папу отпустили, потому что бабушка моя была "решала", у нее были связи и деньги. И этот чувак когда вышел, он считал, что мой папа должен ему за эту всю историю, что папу отмазали, а его нет. Это была такая месть", — добавил ведущий.

Как признался шоумен, мама долго скрывала личность убийцы, хотя Анатолич видел его после смерти отца. Нападавший скончался в тюрьме еще до вынесения приговора.

Напомним, ранее шоумен признался, есть ли у него отсрочка от мобилизации. А также Анатолич подверг критике Олега Винника, с которым раньше дружил.