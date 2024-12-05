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Вбивця був під кайфом — Анатоліч про загибель батька

5 грудня 2024 19:27
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Анатолій Анатоліч розповів про вбивство батька
Телеведучий та блогер Анатолій Анатоліч. Фото: скриншот YouTube
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Популярний ведучий Анатолій Анатоліч поділився з шанувальниками особистим. Шоумен розповів деталі про вбивство свого батька.

Своєю історією він поділився в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Анатоліч розповів, що його тата вбили, коли йому було 2 роки. Він був наркоманом, проте на той момент вже не вживав. За словами шоумена, вбивця здійснив напад в стані наркотичного сп'яніння.

"Це було у дворі нашого дому. Ми жили в приватному секторі у Кривому Розі. Такий наркоманський район. Але нас не було вдома: мене й мами. Ми були на дні народження якомусь, а тато повернувся раніше. Сталася бійка і загинув він від рук людини, яка теж вживала. Той чувак був навіть, здається, під кайфом в той момент", — поділився ведучий.

Як повідомив Анатоліч, нападник хотів помститися через те, що відсидів термін у в'язниці начебто замість батька шоумена.

"Вони з далекого Сходу, де вони служили, привезли якісь заборонені речовини. Початок 80-х. Їх арештували, цього чувака посадили, а мого тата відпустили, бо бабуся моя була "рєшала", у неї були зв'язки і гроші. І цей чувак коли вийшов, він вважав, що мій тато винен йому за цю всю історію, що тата відмазали, а його ні. Це була така помста", — додав ведучий.

Як зізнався шоумен, мама довго приховувала особу вбивці, хоча Анатоліч бачив його після смерті тата. Нападник помер у в'язниці ще до винесення вироку.

Нагадаємо, раніше шоумен зізнався, чи має він відстрочку від мобілізації. А також Анатоліч розкритикував Олега Винника, з яким раніше дружив.

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