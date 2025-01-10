Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Венсан Кассель в 58 лет в четвертый раз стал отцом arrow

Венсан Кассель в 58 лет в четвертый раз стал отцом

10 января 2025 15:56
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Венсан Кассель стал отцом
Французский актер Венсан Кассель. Фото: instagram.com/vincentcassel/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Известный французский актер Венсан Кассель поделился с поклонниками радостной новостью. Артист в четвертый раз стал отцом.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Читайте также:

У Венсана Касселя родился малыш

У артиста и его возлюбленной, 28-летней бразильской модели Нары Баптисты, 7 января родился малыш.

Кассель опубликовал фото с нарисованным мальчиком, стоящим спиной. На его желто-зеленой майке написано имя новорожденного малыша пары — Каэтано.

"Угадайте, кто родился 7 января 2025 года... уже умный, полный здоровья, любви и поэзии. Самый крутой чувак на свете", — поделился актер.

Для Касселя это первый сын и четвертый ребенок. Актер уже воспитывает трех дочерей от браков с Моникой Беллуччи и Тиной Кунаки. Нара родила впервые. Об отношениях пары стало известно около года назад, вскоре после того, как Венсан в апреле 2023 года официально развелся с Тиной Кунаки.

Ранее мы писали о том, что беременная девушка Венсана Касселя похвасталась талией в нижнем белье. А также обнаженная невеста Венсана Касселя показалась в откровенном образе.

дети соцсети Венсан Кассель беременность сыновья

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:12 Новая почта запрещает — какие вещи лучше не ложить в посылки

17:11 Болгарский политик хочет забрать часть Одесчины — подробности

17:06 Украина получила первый транш от ЕС из замороженных активов РФ

16:59 Макрон и Стармер обсудили поддержку Украины — детали

16:43 Обложил данью бизнес — в Одесской области задержали смотрящего

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:39 Шмыгаль сказал, скольким семьям дали выплаты за разрушенное жилье

16:37 В Киеве осудили известного фотографа за развращение девочек

16:24 Работники Газпрома забирают семьи и переезжают — причина

16:12 Hisense представила премиальный лазерный проектор L9Q

15:59 В Харькове задекларировали найденное оружие — детали от полиции

17:12 Новая почта запрещает — какие вещи лучше не ложить в посылки

17:11 Болгарский политик хочет забрать часть Одесчины — подробности

17:06 Украина получила первый транш от ЕС из замороженных активов РФ

16:59 Макрон и Стармер обсудили поддержку Украины — детали

16:43 Обложил данью бизнес — в Одесской области задержали смотрящего

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:39 Шмыгаль сказал, скольким семьям дали выплаты за разрушенное жилье

16:37 В Киеве осудили известного фотографа за развращение девочек

16:24 Работники Газпрома забирают семьи и переезжают — причина

16:12 Hisense представила премиальный лазерный проектор L9Q

15:59 В Харькове задекларировали найденное оружие — детали от полиции

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия