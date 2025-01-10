Венсан Кассель стал отцом

Французский актер Венсан Кассель. Фото: instagram.com/vincentcassel/

Известный французский актер Венсан Кассель поделился с поклонниками радостной новостью. Артист в четвертый раз стал отцом.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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У Венсана Касселя родился малыш

У артиста и его возлюбленной, 28-летней бразильской модели Нары Баптисты, 7 января родился малыш.

Кассель опубликовал фото с нарисованным мальчиком, стоящим спиной. На его желто-зеленой майке написано имя новорожденного малыша пары — Каэтано.

"Угадайте, кто родился 7 января 2025 года... уже умный, полный здоровья, любви и поэзии. Самый крутой чувак на свете", — поделился актер.

Для Касселя это первый сын и четвертый ребенок. Актер уже воспитывает трех дочерей от браков с Моникой Беллуччи и Тиной Кунаки. Нара родила впервые. Об отношениях пары стало известно около года назад, вскоре после того, как Венсан в апреле 2023 года официально развелся с Тиной Кунаки.

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