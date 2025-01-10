Венсан Кассель став батьком

Французький актор Венсан Кассель. Фото: instagram.com/vincentcassel/

Відомий французький актор Венсан Кассель поділився із шанувальниками радісною новиною. Артист вчетверте став батьком.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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У Венсана Касселя народився малюк

В артиста та його коханої, 28-річної бразильської моделі Нари Баптисти, 7 cічня народився малюк.

Кассель опублікував фото із намальованим хлопчиком, що стоїть спиною. На його жовто-зеленій майці написане ім'я новонародженого малюка пари Каетано.

"Вгадайте, хто народився 7 січня 2025 року... вже розумний, сповнений здоров'я, любові та поезії. Найкрутіший чувак на світі", — поділився актор.

Для Касселя це перший син і четверта дитина. Актор вже виховує трьох доньок від шлюбів із Монікою Беллуччі та Тіною Кунакі. Нара народила вперше. Про стосунки пари стало відомі близько року тому, невдовзі після того, як Венсан у квітні 2023 року офіційно розлучився з Тіною Кунакі.

Раніше ми писали про те, що вагітна дівчина Венсана Касселя похизувалася талією у спідньому. А також оголена наречена Венсана Касселя показалася у відвертому образі.