"Вечно в строю": Вакарчук и Притула прокомментировали гибель Героя Украины "Да Винчи"
Накануне в бою за Бахмут погиб Герой Украины, командир спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло. Военный был более известен по позывному "Да Винчи". Ему было всего 27 лет.
Гибель защитника в соцсетях прокомментировали звездные общественные деятели.
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Святослав Вакарчук
Фронтмен группы "Океан Ельзи" рассказал, что познакомился с Дмитрием в 2020 году под Авдеевкой. Музыкант приезжал к нему, его спобратимам не раз.
"Уверенный, пассионарный, готовый к любым испытаниям, он всегда вдохновлял. Большая потеря! Вечная память Герою", — написал Святослав Вакарчук, дополнив публикацию черно-белым фото "Да Винчи".
Сергей Притула
Звездный волонтер и общественный деятель отметил, что Коцюбайло пошел сражаться против оккупантов добровольцем в 18 лет.
"Провести на фронте треть жизни. Снискать славу ярого Воина, ювелира арты, настоящего командира! Стать примером для подражания! Стать ужасом для врагов. Стать Народным Героем и Героем Украины.Обрести смерть в бою и остаться жить вечно в нашей памяти, в названиях улиц, в именах детей, которые будут названы в твою честь, друг! Дмитрий Коцюбайло. Друг Да Винчи. Вечно в строю", — написал Сергей Притула.
Что известно о Дмитрии Коцюбайле
В 21 год он стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор". Воевал в битвах за Карловку, Пески и Саур-Могилу.
В 2014-м обломок снаряда ранил лицо воина — разорвал губу и выбил зуб. Другой обломок перебил ключицу и повредил ребра. Тогда медикам удалось вылечить бойца.
Защитник Украины получил звание Героя в декабре 2021 года. "Золотую Звезду" за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, ему вручал президент Владимир Зеленский.
Напомним, в своем ежедневном видеообращении 7 марта Владимир Зеленский рассказал о Герое Украины с позывным "Да Винчи", погибшем в бою. Также мы писали о реакции украинских знаменитостей на протесты в Грузии.