"Вечно в строю": Вакарчук и Притула прокомментировали гибель Героя Украины "Да Винчи"

Командир спецподразделения "Волки Да Винчи", Герой Украины Дмитрий Коцюбайло

Накануне в бою за Бахмут погиб Герой Украины, командир спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло. Военный был более известен по позывному "Да Винчи". Ему было всего 27 лет.

Гибель защитника в соцсетях прокомментировали звездные общественные деятели.

Святослав Вакарчук

Фронтмен группы "Океан Ельзи" рассказал, что познакомился с Дмитрием в 2020 году под Авдеевкой. Музыкант приезжал к нему, его спобратимам не раз.

"Уверенный, пассионарный, готовый к любым испытаниям, он всегда вдохновлял. Большая потеря! Вечная память Герою", — написал Святослав Вакарчук, дополнив публикацию черно-белым фото "Да Винчи".

Сергей Притула

Звездный волонтер и общественный деятель отметил, что Коцюбайло пошел сражаться против оккупантов добровольцем в 18 лет.

"Провести на фронте треть жизни. Снискать славу ярого Воина, ювелира арты, настоящего командира! Стать примером для подражания! Стать ужасом для врагов. Стать Народным Героем и Героем Украины.Обрести смерть в бою и остаться жить вечно в нашей памяти, в названиях улиц, в именах детей, которые будут названы в твою честь, друг! Дмитрий Коцюбайло. Друг Да Винчи. Вечно в строю", — написал Сергей Притула.

Что известно о Дмитрии Коцюбайле

В 21 год он стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор". Воевал в битвах за Карловку, Пески и Саур-Могилу.

В 2014-м обломок снаряда ранил лицо воина — разорвал губу и выбил зуб. Другой обломок перебил ключицу и повредил ребра. Тогда медикам удалось вылечить бойца.

Защитник Украины получил звание Героя в декабре 2021 года. "Золотую Звезду" за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, ему вручал президент Владимир Зеленский.

Напомним, в своем ежедневном видеообращении 7 марта Владимир Зеленский рассказал о Герое Украины с позывным "Да Винчи", погибшем в бою. Также мы писали о реакции украинских знаменитостей на протесты в Грузии.