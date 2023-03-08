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"Вічно в строю": Вакарчук та Притула прокоментували загибель Героя України "Да Вінчі"

8 березня 2023 11:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Командир спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі", Герой України Дмитро Коцюбайло
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні в бою за Бахмут загинув Герой України, командир спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло. Військовий був більш відомий за позивним "Да Вінчі". Йому було лише 27 років.

Загибель захисника у соцмережах прокоментували зіркові громадські діячі. 

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Фронтмен гурту "Океан Ельзи" розповів, що познайомився з Дмитром у 2020 році під Авдіївкою. Музикант приїжджав до нього, його побратимів та посестер не раз.

"Впевнений, пасіонарний, готовий до будь-яких випробувань, він завжди надихав. Велика втрата! Вічна пам’ять Герою", — написав Святослав Вакарчук, доповнивши публікацію чорно-білим фото "Да Вінчі".

Сергій Притула

Зірковий волонтер та громадський діяч зазначив, що Коцюбайло пішов боротися проти окупантів добровольцем в 18 років. 

"Провести на фронті третину життя. Здобути славу затятого Воїна, ювеліра арти, справжнього командира! Стати прикладом для наслідування! Стати жахом для ворогів. Стати Народним Героєм і Героєм України. Здобути смерть в бою та залишитись жити вічно у нашій пам‘яті, у назвах вулиць, в іменах дітей, які будуть названі на твою честь, друже! Дмитро Коцюбайло. Друг Да Вінчі. Вічно в строю", — написав Сергій Притула. 

Що відомо про Дмитра Коцюбайла

У 21 рік він став наймолодшим командиром 1-ї штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор". Воював у битвах за Карлівку, Піски та Саур-Могилу. 

2014-го уламок снаряда поранив воїну обличчя — розірвав губу та вибив зуб. Інший уламок перебив ключицю і пошкодив ребра. Тоді медикам вдалося вилікувати бійця. 

Захисник України отримав звання Героя у грудні 2021 року. "Золоту Зірку" за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України йому вручав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у своєму щоденному відеозверненні 7 березня Володимир Зеленський розповів про Героя України з позивним "Да Вінчі", який загинув у бою. Також ми писали про реакцію українських знаменитостей на протести в Грузії.

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