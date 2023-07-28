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От миллионера до продавца окон, или как просадить выигрыш в 10 млн долларов

28 июля 2023 19:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
В США победитель лотереи вернулся к продаже окон – история, которая впечатляет
Марк Гардинер и Пол Мэддисон из США, выигравшие в лотерее 22 млн фунтов стерлингов. Фото: ExpressStar
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В Великобритании 61-летний Марк Гардинер вместе со своим бизнес-коллегой Полом Мэддисоном сорвали немалый куш в лотерее. Мужчины выиграли более 22 миллионов фунтов стерлингов, но через некоторое время один из них потерял эти деньги и снова начал продавать окна.

Об этом сообщает Daily Star.

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Один из счастливчиков по имени Марк Гардинер из города Сент-Леонардс-Он-Си в Восточном Сассексе потерял свою половину выигрыша, то есть, 11 миллионов фунтов стерлингов. Уже через 18 лет мужчина вернулся к обычной жизни, продавая окна, как он это делал до участия в лотерее.

Более того, из-за неудачных вложений у него потерялись миллионы из его бизнеса, а в 2004 году его вообще бросила четвертая жена по имени Бренда. Впрочем, он все же успел сделать несколько достаточно разумных инвестиций.

Марк Гардинер и Пол Мэддисон, выигравшие в лотерее 22 млн фунтов стерлингов
Марк Гардинер и Пол Мэддисон, выигравшие в лотерее 22 млн фунтов стерлингов. Фото: ExpressStar

Например, мужчина вложил деньги в ФК "Гастингс Юнайтед" и вложил два миллиона фунтов стерлингов в свою компанию "Крофт Гласс". Но и здесь ситуация не самая лучшая, ведь он не только руководит компанией, но и самостоятельно продает окна, занимаясь измерениями, монтажом и заказами.

"Не поймите меня неправильно, если бы я выиграл в лотерею сейчас, в 61 год, я бы сделал много разных вещей. Я бы перестал работать. Я решил вложить в компанию деньги. Я хотел проверить, есть ли у меня способности, навыки и знания, чтобы двигаться дальше, — это был как тест, и я его прошел. Я не беспокоюсь о том, что если возьму выходной, то не смогу выплатить зарплату своим сотрудникам", — вспоминает Марк Гардинер.

Марк Гардинер
Марк Гардинер, который потерял деньги и начал снова продавать окна. Фото: ExpressStar

Несмотря на свои провалы, Марк продолжает еженедельно играть в лотерею. Более того, он использует те же номера, на которых он сорвал куш еще тогда в 1995 году. Что касается его коллеги Пола Мэддисона, с которым он вместе выиграл деньги, он сейчас является свидетелем Иеговы и живет в Шотландии.

Он не знает, где делись его деньги, и не рассказывает о том, общается ли он с Марком Гардинером.

Напомним, мы писали о том, что в Бельгии украинский переселенец выиграл 500 тысяч евро в лотерее.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кентукки женщина получила на свой день рождения выигрышный лотерейный билет.

Также мы сообщали о том, что в Великобритании мужчина выиграл один миллион гривен в лотерее и не пришел за деньгами.

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