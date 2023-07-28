У США переможець лотереї повернувся до продажу вікон – історія, яка вражає

Марк Гардінер та Пол Меддісон з США, які виграли у лотереї 22 млн фунтів стерлінгів. Фото: ExpressStar

У Великій Британії 61-річний Марк Гардінер разом зі своїм бізнес-колегою Полом Меддісоном зірвали чималий куш у лотереї. Чоловіки виграли понад 22 мільйони фунтів стерлінгів, але за деякий час один з них втратив ці гроші та знову почав продавати вікна.

Про це повідомляє Daily Star.

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Один із щасливчиків на ім’я Марк Гардінер з міста Сент-Леонардс-Он-Сі, що в Східному Сассексі, втратив свою половину виграшу, тобто 11 мільйонів фунтів стерлінгів. Вже через 18 років чоловік повернувся до звичайного життя, продаючи вікна, як він це робив до участі в лотереї.

Більш того, через невдалі вкладення в нього втратилися мільйони з його бізнесу, а у 2004 році його взагалі покинула четверта дружина на ім’я Бренда. Втім, він все ж таки встиг зробити декілька досить розумних інвестицій.

Марк Гардінер та Пол Меддісон, які виграли у лотереї 22 млн фунтів стерлінгів. Фото: ExpressStar

Наприклад, чоловік вклав гроші у ФК "Гастінгс Юнайтед" та вклав два мільйони фунтів стерлінгів у свою компанію "Крофт Гласс". Але й тут ситуація не найкраща, адже він не тільки керує компанією, а ще й самостійно продає вікна, займаючись вимірами, монтажем та замовленнями.

"Не зрозумійте мене неправильно, якби я виграв у лотерею зараз, у 61 рік, я б зробив багато різних речей. Я би перестав працювати. Я вирішив вкласти в компанію гроші. Я хотів перевірити, чи є в мене здібності, навички та знання, щоб рухатися далі, — це був як тест, і я його пройшов. Я не турбуюся про те, що якщо візьму вихідний, то не зможу виплатити зарплату своїм співробітникам", — згадує Марк Гардінер.

Марк Гардінер, який втратив гроші та почав знову продавати вікна. Фото: ExpressStar

Попри свої провали, Марк продовжує щотижня грати в лотерею. Більш того, він використовує ті самі номери, на яких він зірвав куш ще тоді у 1995 році. Що стосується його колеги Пола Меддісона, з яким він разом виграв гроші, то він зараз є свідком Єгови та живе в Шотландії.

Він не знає, де поділися його гроші, та не розповідає про те, чи спілкується він з Марком Гардінером.

Нагадаємо, ми писали про те, що у Бельгії український переселенець виграв 500 тисяч євро у лотереї.

Раніше ми розповідали про те, що у Кентуккі жінка отримала на свій день народження виграшний лотерейний квиток.

Також ми повідомляли про те, що у Великій Британії чоловік виграв один мільйон гривень у лотереї та не прийшов за грошима.