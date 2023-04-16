Открытие дворца "Украина" - концерты Иво Бобула и Артема Пивоварова

Выступление Иво Бобула на сцене дворца "Украина". Фото: https://facebook.com/nationalpalaceukraine

Главная сцена страны вновь открывает свои двери: начиная с мая, киевский дворец "Украина" возобновляет проведение концертов. С самого начала широкомасштабного вторжения дворец был закрыт, а в декабре 2022 года здание вдобавок пострадало от российской ракетной атаки.

"Ударной волной вынесло стекла"

31 декабря волна от удара, разрушившего соседний отель "Алфавито", повредила боковой и задний фасады дворца. К счастью, традиционные новогодние концерты были заранее отменены — еще осенью администрация решила, что проводить их слишком опасно.

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Дворец "Украина" после ракетного удара 31 декабря 2022 года. Фото предоставлено администрацией дворца

По словам и.о гендиректора дворца "Украина" Андрея Выдыша, больше всего пострадали арт-фойе, гримерные и офисные помещения здания.

"Ударная волна вынесла окна, осколками побило технику и мебель. На видео можно увидеть, что как раз в момент удара через служебный вход заходил человек, и его сбило дверью. К счастью, он всего лишь вывихнул ногу, то есть обошлось без жертв", — рассказал Выдыш.

Андрей Выдыш показывает журналистам служебный вход, пострадавший от ударной волны. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

Возле здания до сих пор стоит разбитый осколками автомобиль. Он станет частью арт-инсталляции, посвященной российским военным преступлениям, говорят в администрации дворца. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

По подсчетам администрации, ущерб, нанесенный ракетным ударом составляет более 500 миллионов гривен. Однако за четыре месяца здание удалось восстановить почти полностью: только огромные витражные окна — архитектурная "изюминка" дворца — до сих пор закрыты фанерными щитами. Однако во дворце надеются, что к осени успеют застеклить их заново.

Гардероб не помешает

Впрочем, последствия новогодней атаки были не единственным фактором, мешавшим открытию дворца "Украина". Киев, как и вся страна, страдал от отсутствия тепла и света, а отапливать огромное здание площадью в 30 000 квадратных метров и в мирное время было недешевым удовольствием.

"К тому же, даже если бы у нас каким-то чудом появился свет, было бы все равно неэтично, когда вся страна сидит в темноте, а в столице сияет сцена и идут концерты", — считает Андрей Выдыш.

Сейчас теплая весенняя погода наконец-то позволяет обходиться без отопления — а заодно и без использования гардеробных, возле которых в случае воздушной тревоги может образоваться "пробка" из посетителей.

"В мае гардероб уже не нужен, поэтому во время тревоги все зрители смогут быстро выйти и пройти в укрытие. Ну и, к счастью, обстрелы уже стали гораздо менее интенсивными", — объяснили в администрации дворца.

Дворец "Украина" ждет посетителей. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

"Все будет хорошо"

Новый сезон во дворце "Украина" начнется в мае: Артем Пивоваров и оркестр НАОНИ дадут два концерта 5 и 6 числа, а 7 мая выступит Иво Бобул с программой "Одна єдина Україна".

Корреспонденту Новини.LIVE Бобул признался, что немного волнуется, возвращаясь на давно знакомую сцену.

"Испытываю такую какую-то, знаете, приятную тревогу, потому что дворец "Украина" — это самая большая концертная площадка нашего государства. И всегда, когда там выступаешь, есть и волнение, и чувство гордости", — сказал он.

Народный артист Украины Иво Бобул. Фото: facebook.com/ivo.bobul.94

В то же время возможное повторение обстрелов артиста не смущает.

"Волков бояться — в лес не ходить. Конечно, любой человек боится, не боится только дурак. Все мы ходим под богом. Но я думаю, все будет хорошо", — считает Иво Бобул.

Успеть до осени

Возобновление концертов станет спасением для дворца, простоявшего без зрителей долгие четырнадцать месяцев — с 24 февраля 2022 года.

"Мы государственное учреждение, но находимся на полном хозрасчете. То есть, из госбюджета не получаем ни копейки. Все это время, с самого начала войны, мы фактически прожили на средства от "Новой Снежной Королевы", которая у нас шла перед прошлым Новым годом. Кстати, ровно за год до ракетной атаки, 31 декабря 2021 года у нас было целых три концерта "Снежной королевы", и на каждом концерте — 4500 детей со своими родителями", — рассказал Андрей Выдыш.

После ракетного удара дворцу помогали все: от КГГА и Офиса президента до сотрудников соседних строительных площадок, которые просто приходили и приносили стройматериалы, чтобы заделать выбитые окна. Администрация дворца основала благотворительный фонд "Восстановим "Украину", и за первые несколько дней украинцы перечислили туда около 250 тысяч гривен.

После ракетной атаки на этой стороне здания не осталось ни единого целого окна, но работникам дворца довольно быстро удалось их починить. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

"По статистике, средний донат был 200 гривен. То есть оказалось, что существует много людей, которые неравнодушны к нам, которые любят дворец "Украина". Кроме того, очень помогали артисты — и донатами, и информационно, через свои соцсети. Например, первый взнос в наш фонд перечислил Иван Дорн — это было 100 000 гривен. Еще очень большие суммы донатили ООО "Квартал-Концерт" и ансамбль Вирского", — сказал Видыш.

Самым болезненным вопросом для дворца сейчас остается восстановление фасадных витражных окон. Из-за их огромного размера просто купить и вставить новые оконные стекла невозможно — их можно только изготовить на заказ. К тому же дворец "Украина" — это памятник архитектуры, а это означает, что все его элементы могут быть восстановлены исключительно в первозданном виде.

Витражные окна со стороны улицы Немецкой до сих пор закрыты фанерными щитами. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

Впрочем, как рассказало руководство дворца, администрации уже удалось найти производителя, который займется этой задачей, и есть шансы, что окна удастся отреставрировать еще до осени этого года.

"Мы понимаем, что это будет очень мощный сигнал, если главная сцена страны начнет функционировать снова. Это будет как маяк для индустрии, что культура побеждает", — надеются во дворце "Украина".