Відкриття палацу "Україна" - концерти Іво Бобула та Артема Пивоварова

Виступ Іво Бобула на сцені палацу "Україна". Фото: https://facebook.com/nationalpalaceukraine

Головна сцена країни знов відкриває свої двері: починаючи з травня, київський палац "Україна" відновлює проведення концертів. Із самого початку широкомасштабного вторгнення палац стояв зачинений, а у грудні 2022 року будівля ще й постраждала від російської ракетної атаки.

"Ударною хвилею винесло шибки"

31 грудня хвиля від удару, який знищив сусідній готель "Алфавіто", пошкодила бічний та задній фасади палацу. На щастя, традиційні новорічні концерти були заздалегідь скасовані — ще восени адміністрація вирішила, що проводити їх надто небезпечно.

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Палац "Україна" після ракетного удару 31 грудня 2022 року. Фото надане адміністрацією палацу

За словами в.о гендиректора палацу "Україна" Андрія Видиша, найбільше постраждали арт-фойє, гримерні та офісні приміщення будівлі.

"Ударною хвилею винесло шибки, уламками побило техніку і меблі. На відео можна побачити, що як раз в момент удару через службовий вхід заходила людина, і її збило дверима. На щастя, вона лише вивихнула ногу, тобто обійшлося без жертв", — розповів Видиш.

Андрій Видиш показує журналістам службовий вхід, який був понівечений ударною хвилею. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

Біля будівлі досі стоїть розтрощена уламками автівка. Вона стане частиною арт-інсталяції, присвяченої російським військовим злочинам, кажуть в адміністрації палацу. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

За підрахунками адміністрації, завдані ракетним ударом збитки становлять понад 500 мільйонів гривень. Однак за чотири місяці будівлю вдалося відновити майже повністю: лише величезні вітражні вікна — архітектурна "родзинка" палацу — досі закриті фанерними щитами. Однак у палаці сподіваються, що до осені встигнуть засклити їх заново.

Гардероб не завадить

Утім, наслідки новорічної атаки були не єдиним чинником, який заважав відкриттю палацу "Україна". Київ, як і вся країна, потерпав від відсутності тепла і світла, а опалювати величезну будівлю площею у 30 000 квадратних метрів і у мирні часи було недешевим задоволенням.

"До того ж, навіть якщо б у нас якимось дивом з’явилося світло, було б все одно неетично, коли вся країна сидить у темряві, а у столиці сяє сцена і йдуть концерти", — вважає Андрій Видиш.

Нині тепла весняна погода нарешті дозволяє обходитися без опалення — а заразом і без використання гардеробних, біля яких у разі повітряної тривоги може утворитися "затор" із відвідувачів.

"У травні гардероб вже не потрібен, тому під час тривоги всі глядачі зможуть швидко вийти і пройти до укриття. Ну і, на щастя, обстріли вже стали куди менш інтенсивними", — пояснили в адміністрації палацу.

Палац "Україна" чекає на відвідувачів. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

"Все буде добре"

Новий сезон в палаці "Україна" розпочнеться в травні: Артем Пивоваров та оркестр НАОНІ дадуть два концерти 5 та 6 числа, а 7 травня виступить Іво Бобул із програмою "Одна єдина Україна".

Кореспонденту Новини.LIVE Бобул зізнався, що трохи хвилюється, повертаючись на давно знайому сцену.

"Відчуваю таку якусь, знаєте, приємну тривогу, бо палац "Україна" — це найбільший концертний майданчик нашої держави. І завжди, коли там виступаєш, є й хвилювання, і почуття гордості", — сказав він.

Народний артист Іво Бобул. Фото: facebook.com/ivo.bobul.94

Водночас можливе повторення обстрілів артиста не бентежить.

"Вовків боятися — в ліс не ходити. Звісно, будь-яка людина боїться, не боїться лиш дурень. Всі ми ходимо під богом. Але я думаю, все буде добре", — вважає Іво Бобул.

Встигнути до осені

Поновлення концертів стане порятунком для палацу, який простояв без глядачів довгі чотирнадцять місяців — з 24 лютого 2022 року.

"Ми державна установа, але знаходимося на повному госпрозрахунку. Тобто, з держбюджету не отримуємо ні копійки. Весь цей час, із самого початку війни, ми фактично прожили на кошти від "Нової Снігової Королеви", яка в нас йшла перед минулим Новим роком. До речі, рівно за рік до ракетної атаки, 31 грудня 2021 року у нас були аж три концерти "Снігової королеви", і на кожному концерті — 4500 дітей зі своїми батьками", — розповів Андрій Видиш.

Після ракетного удару палацу допомагали всі: від КМДА та Офісу Президента до працівників сусідніх будівельних майданчиків, які просто приходили і приносили будматеріали, щоб закласти вибиті вікна. Адміністрація палацу започаткувала благодійний фонд "Відновимо "Україну", і за перші кілька днів українці перерахували туди близько 250 тисяч гривень.

Після ракетної атаки на цьому боці будівлі не залишилося жодного цілого вікна, але працівникам палацу вдалося досить швидко їх полагодити. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

"За статистикою, середній донат був 200 гривень. Тобто виявилося, що є багато людей, які небайдужі до нас, які люблять палац "Україна". Крім того, дуже допомагали артисти – і донатами, і інформаційно, через свої соцмережі. Наприклад, перший внесок до нашого фонду зробив Іван Дорн — це було сто тисяч гривень. Ще дуже великі суми донатили ТОВ "Квартал-Концерт" та ансамбль Вірського", — сказав Видиш.

Найболючішим питанням для палацу зараз залишається відновлення фасадних вітражних вікон. Через їхній величезний розмір просто придбати і вставити нові шибки неможливо — їх можна лише виготовити на замовлення. До того ж, палац "Україна" є пам’ятником архітектури, а це означає, що усі його елементи можуть бути відновлені виключно у первозданному вигляді.

Вітражні вікна з боку вулиці Німецької досі закриті фанерними щитами. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

Утім, як розповіло керівництво палацу, адміністрації вже вдалося знайти виробника, який візьметься за це завдання, і є шанси, що вікна вдасться реставрувати ще до осені цього року.

"Ми розуміємо, що це буде дуже потужний сигнал, якщо головна сцена країни почне функціонувати знову. Це буде як маяк для індустрії, що культура все ж таки перемагає", — сподіваються в палаці "Україна".