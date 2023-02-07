В каком возрасте застрял Леонардо Ди Каприо — версия известной актрисы

Известная актриса заверила, что Леонардо Ди Каприо застрял в 23-летнем возрасте: о чем идет речь
Личная жизнь одного из известнейших голливудских холостяков, актера Леонардо Ди Каприо, в последнее время активно обсуждается в таблоидах. Кинозвезда и сам не прочь подлить масла в огонь слухами о новых романтических отношениях.
Последние из которых откровенно прокомментировала канадский шоувумен Кэтрин Райан, сообщает Daily Mail.
-
Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция
-
Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера
-
Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года
-
В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены
-
Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто
-
В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
-
"Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам
Подробности
Ди Каприо оказался на первых страницах таблоидов после того, как его сфотографировали на одной из недавних вечеринок с юной девушкой. Позже журналисты выяснили, что это израильская модель Иден Полани, и она даже младше предыдущей подружки актера, ведь ей всего 19 лет.
Актриса Кэтрин Райан считает, что Леонардо Ди Каприо встречается с молодыми красавицами из-за психологической травмы, полученной на съемках "Титаника". По мнению шоувумен, 48-летний актер застрял в возрасте, когда ему было 23.
Шоувумен, известная по главной роли в сериале "Герцогиня" и сериала "Эпизоды" с Мэттом Лебланом, уверена, что после съемок в культовом фильме "Титаник", принесшем актеру мировую славу, он остался в образе своего привлекательного персонажа Джека. Именно поэтому Лео вроде бы не рассматривает старших женщин.
"Я чувствую, что у него "титаническая" травма. Он встречается с женщинами, будто он все еще в том возрасте, в котором снимался в фильме, а еще он всегда проводит отпуск на яхте", — подытожила Кэтрин, намекая на морскую тематику.
Пользователи соцсетей в основном согласились с теорией Кэтрин. Один из них пошутил, что Леонардо стоит попытаться начать встречаться с 20-летней экоактивисткой Гретой Тунберг, поскольку она подходит ему по этическим взглядам и возрастной категории.
Напомним, ранее мы писали, что подруга американской супермодели Джиджи Хадид назвала причину, почему она разошлась с Леонардо Ди Каприо. Также мы писали, что актриса Марго Робби рассекретила, как снимались интимные сцены с Ди Каприо в фильме "Волк с Уолл-стрит".