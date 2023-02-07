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Відома акторка запевнила, що Леонардо Ді Капріо застряг у 23-річному віці: про що мова

7 лютого 2023 16:12
оновлено: 16:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В якому віці застряг Леонардо Ді Капріо — версія відомої акторки
Американський актор Леонардо Ді Капріо
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Особисте життя одного з найвідоміших голлівудських холостяків, актора Леонардо Ді Капріо, останнім часом активно обговорюється в таблоїдах. Кінозірка й сам не проти підлити масла в вогонь чутками про нові романтичні стосунки.

Останні з яких відверто прокоментувала канадська шоувумен Кетрін Раян, повідомляє Daily Mail. 

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Деталі 

Ді Капріо опинився на перших сторінках таблоїдів після того, як його сфотографували на одній з нещодавніх вечірок з юною дівчиною. Пізніше журналісти з'ясували, що це ізраїльська модель Іден Полані, і вона навіть молодша за попередню подружку актора, адже їй лише 19 років.

Акторка Кетрін Райан вважає, що Леонардо Ді Капріо зустрічається з молодими красунями через психологічну травму, отриману на зйомках "Титаніка". На думку шоувумен, 48-річний актор застряг у віці, коли йому було 23. 

Шоувумен, яка відома за головною роллю в серіалі "Герцогиня" та серіалу "Епізоди" з Меттом Лебланом, впевнена, що після зйомок у культовому фільмі "Титанік", який приніс актору світову славу, він залишився в образі свого привабливого персонажа Джека. Саме тому Лео нібито не розглядає старших жінок.

"Я відчуваю, що у нього "титанічна" травма. Він зустрічається з жінками, ніби він все ще у тому віці, в якому знімався у фільмі, а ще він завжди проводить відпустку на яхті", — підсумувала Кетрін, натякаючи на морську тематику.

Користувачі соцмереж переважно погодилися з теорією Кетрін. Один з них пожартував, що Леонардо варто спробувати почати зустрічатися з 20-річною екоактивісткою Гретою Тунберг, оскільки вона підходить йому за етичними поглядами та віковою категорією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що подруга американської супермоделі Джіджі Хадід назвала причину, чому вона розійшлась з Леонардо Ді Капріо. Також ми писали, що акторка Марго Роббі розсекретила, як знімалися інтимні сцени з Ді Капріо у фільмі "Вовк з Волл-стріт".

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