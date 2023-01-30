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Известная шоувумен рассказала, что сейчас с Олегом Винником: "Там дело не в каких-то патриотических историях"

30 января 2023 15:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Что сейчас с Олегом Винником — откровения от Милы Еремеевой
У певца Олега Винника проблемы со здоровьем
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Исчезновение певца Олега Винника до сих пор обсуждают некоторые его поклонники и коллеги по шоу-бизнесу. Артист не выходит на связь в социальных сетях и не дает концерты.

Теле- и радиоведущая Мила Еремеева прокомментировала эту ситуацию в интервью блогеру Диане Глостер.

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Подробности

Следует почитать комментарии под последними сообщениями Винника в соцсетях, как можно понять — многие воспринимают исчезновение народного любимца во время полномасштабной войны как предательство. С этим категорически не согласна Еремеева.

"Я знаю, что с ним происходит сейчас. Там дело не в каких-то патриотических историях. Олег — он украинский артист, он поддерживает Украину. Но пока у него перерыв, связанный со здоровьем и всем остальным", — рассказала Мила.

Еще до этого близкий товарищ Олега, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери, протоиерей Виталий Трач поделился, что у певца проблемы со здоровьем.

"Да, действительно у Олега сейчас серьезные проблемы со здоровьем и он находится в Берлине. Он очень хотел попасть ко мне на причастие, но пока это невозможно, потому что и расстояние немалое, и война, и тем более Олег постоянно помогает фронту, покупая автомобили для ВСУ. Он создал фонд "Волчица", с его руководством я тоже общаюсь", — рассказал Трач.

То, что певец собирает деньги на помощь ВСУ, рассказывали и наши защитники и защитницы. Сам певец за все это время так и не дал ни одного интервью и не написал в соцсетях причины исчезновения из публичного пространства.

Напомним, ранее мы писали, что фонд певицы Тины Кароль передал Украине полтысячи генераторов из Японии. Также мы рассказывали, что звездный волонтер Сергей Притула принял решение, вернется ли на ТВ после победы.

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