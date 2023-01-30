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Відома шоувумен розповіла, що зараз з Олегом Винником: "Там справа не в якихось патріотичних історіях"

30 січня 2023 15:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Що зараз з Олегом Винником — відвертості від Міли Єрємєєвої
У співака Олега Винника проблеми зі здоров'ям
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Зникнення співака Олега Винника й досі обговорюють деякі його шанувальники та колеги по шоу-бізнесу. Артист не виходить на зв'язок у соціальних мережах та не дає концертів.

Теле- та радіоведуча Міла Єрємєєва прокоментувала цю ситуацію в інтерв’ю блогерці Діані Глостер.

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Деталі 

Слід почитати коментарі під останніми дописами Винника у соцмережах, як можна зрозуміти — багато хто сприймає зникнення народного улюбленця під час повномасштабної війни як зраду. З цим категорично не згодна Єрємєєва.

"Я знаю, що з ним відбувається зараз. Там справа не в якихось патріотичних історіях. Олег — він український артист, він підтримує Україну. Але поки що у нього перерва, пов'язана зі здоров'ям і всім іншим", — розповіла Міла.

Ще до цього близький товариш Олега, настоятель храму Іверської ікони Божої Матері, протоієрей Віталій Трач, поділився, що у співака проблеми зі здоров'ям. 

"Так, справді в Олега зараз серйозні проблеми зі здоров'ям і він перебуває у Берліні. Він дуже хотів потрапити до мене на причастя, але поки що це неможливо, бо й відстань чимала, і війна, й тим паче Олег постійно допомагає фронту, купуючи автомобілі для ЗСУ. Він створив фонд "Вовчиця", із його керівництвом я теж спілкуюсь", — розповів Трач.

Те, що співак збирає гроші на допомогу ЗСУ розповідали й наші захисники та захисниці. Сам співак за весь цей час так і не дав жодного інтерв’ю та не написав у соцмережах про причини зникнення з публічного простору. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що фонд співачки Тіни Кароль передав Україні пів тисячі генераторів із Японії. Також ми розповідали, що зірковий волонтер Сергій Притула прийняв рішення, чи повернеться на ТБ після перемоги.

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